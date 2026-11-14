Compartir Sigue a GOAL en Google

A pesar de que la selección francesa afrontó el duelo ante Italia en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA con la ambición de sellar el liderato del Grupo 1, ahora se encuentra en una situación que podría eliminarla del torneo continental.

Anuncios

La selección de Francia cayó ante su anfitriona Italia por 3-1 el pasado jueves, lo que da un giro a sus cuentas en el grupo, y le espera un último enfrentamiento ante Turquía mañana domingo que podría encerrar un escenario catastrófico que termine con su eliminación del torneo.

La selección francesa necesitaba vencer a Italia para sellar el liderato del grupo antes de la última jornada, pero encajó la primera derrota de la era del entrenador Zinedine Zidane, después de desperdiciar su ventaja con el gol de Michael Olise y caer finalmente por tres goles a uno en el estadio de San Siro.

Tras este resultado, la selección de Francia ocupa el segundo puesto con 10 puntos y una diferencia de goles de +3, por detrás de Italia, líder con los mismos puntos y una diferencia de goles de +5.

No obstante, la selección francesa sigue teniendo la ventaja antes del enfrentamiento ante Turquía, el domingo en Burdeos, ya que asegurará su clasificación a los cuartos de final si evita la derrota.

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Italia ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 W W D W L 2 Francia FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 L W D W W 3 Belgium BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 W L W L W 4 Turquía TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 L L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

Anuncios Anuncios

El empate basta: la derrota puede ser mortal

La selección de Francia reservará su billete a los cuartos de final si empata con Turquía, independientemente del resultado del otro partido entre Italia y Bélgica.

Related Topics

Próximos partidos FRA UEFA Nations League A 14:45 TUR Ver

Incluso la derrota ante Turquía podría no impedir que "Les Bleus" se clasifiquen, siempre que Bélgica no logre vencer a Italia en el partido que se disputará a la misma hora en Bruselas.

Pero hay un único escenario que podría dar un vuelco a las cuentas y dejar fuera del torneo a la selección de Zidane.

Anuncios

¿Cómo puede ser eliminada Francia?

Si la selección francesa pierde ante Turquía, se quedará con 10 puntos.

Al mismo tiempo, si Bélgica logra vencer a Italia, Bélgica subirá a 12 puntos, con lo que liderará el grupo y reservará su billete de clasificación.

Anuncios

Entonces la lucha por el segundo puesto quedará reducida a Francia e Italia, después de que ambas selecciones queden empatadas con 10 puntos.

Y aquí entran los enfrentamientos directos para determinar al ocupante del segundo puesto, conforme al reglamento de la Liga de las Naciones de la UEFA, que establece que el primer criterio para romper el empate entre dos equipos igualados a puntos es el número de puntos que cada uno haya sumado en los enfrentamientos directos.

Anuncios

E Italia cuenta con una clara ventaja en este aspecto, después de sumar cuatro puntos en sus dos partidos ante Francia, con una victoria en un encuentro y un empate en el otro, frente a un solo punto para la selección de Zidane.

Por lo tanto, Italia ocuparía el segundo puesto y se clasificaría a los cuartos de final, mientras que la selección francesa retrocedería al tercer puesto y se despediría del torneo en la fase de grupos.

Anuncios

Francia, ante una única opción para evitar las cuentas

Así, la ecuación parece clara ante Zidane y sus jugadores: el empate ante Turquía basta para sellar la clasificación, mientras que la derrota podría convertirse en una catástrofe si coincide con una victoria de Bélgica sobre Italia.

La importancia del partido aumenta para la selección francesa con la posibilidad del regreso de Kylian Mbappé, autor del gol de la victoria en el partido de ida ante Turquía, y Zidane espera recuperar los servicios de su capitán en el decisivo enfrentamiento de Burdeos.

Anuncios

Escenario de eliminación de Francia:

Derrota de Francia ante Turquía.

Anuncios

Victoria de Bélgica sobre Italia.

Francia ocuparía el tercer puesto por la diferencia en los enfrentamientos directos respecto a Italia.