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Loai Mohamed
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Del liderato al fantasma de la eliminación: un escenario catastrófico persigue a Zidane con Francia

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A pesar de que la selección francesa afrontó el duelo ante Italia en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA con la ambición de sellar el liderato del Grupo 1, ahora se encuentra en una situación que podría eliminarla del torneo continental.

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La selección de Francia cayó ante su anfitriona Italia por 3-1 el pasado jueves, lo que da un giro a sus cuentas en el grupo, y le espera un último enfrentamiento ante Turquía mañana domingo que podría encerrar un escenario catastrófico que termine con su eliminación del torneo.

La selección francesa necesitaba vencer a Italia para sellar el liderato del grupo antes de la última jornada, pero encajó la primera derrota de la era del entrenador Zinedine Zidane, después de desperdiciar su ventaja con el gol de Michael Olise y caer finalmente por tres goles a uno en el estadio de San Siro.

Tras este resultado, la selección de Francia ocupa el segundo puesto con 10 puntos y una diferencia de goles de +3, por detrás de Italia, líder con los mismos puntos y una diferencia de goles de +5.

No obstante, la selección francesa sigue teniendo la ventaja antes del enfrentamiento ante Turquía, el domingo en Burdeos, ya que asegurará su clasificación a los cuartos de final si evita la derrota.

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ItaliaItaliaITA
5311116+510
W
W
D
W
L
2
FranciaFranciaFRA
531185+310
L
W
D
W
W
3
BelgiumBelgiumBEL
530286+29
W
L
W
L
W
4
TurquíaTurquíaTUR
5005313-100
L
L
L
L
L
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El empate basta: la derrota puede ser mortal

La selección de Francia reservará su billete a los cuartos de final si empata con Turquía, independientemente del resultado del otro partido entre Italia y Bélgica.

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15 nov 2026

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Incluso la derrota ante Turquía podría no impedir que "Les Bleus" se clasifiquen, siempre que Bélgica no logre vencer a Italia en el partido que se disputará a la misma hora en Bruselas.

Pero hay un único escenario que podría dar un vuelco a las cuentas y dejar fuera del torneo a la selección de Zidane.

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¿Cómo puede ser eliminada Francia?

Si la selección francesa pierde ante Turquía, se quedará con 10 puntos.

Al mismo tiempo, si Bélgica logra vencer a Italia, Bélgica subirá a 12 puntos, con lo que liderará el grupo y reservará su billete de clasificación.

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Entonces la lucha por el segundo puesto quedará reducida a Francia e Italia, después de que ambas selecciones queden empatadas con 10 puntos.

Y aquí entran los enfrentamientos directos para determinar al ocupante del segundo puesto, conforme al reglamento de la Liga de las Naciones de la UEFA, que establece que el primer criterio para romper el empate entre dos equipos igualados a puntos es el número de puntos que cada uno haya sumado en los enfrentamientos directos.

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E Italia cuenta con una clara ventaja en este aspecto, después de sumar cuatro puntos en sus dos partidos ante Francia, con una victoria en un encuentro y un empate en el otro, frente a un solo punto para la selección de Zidane.

Por lo tanto, Italia ocuparía el segundo puesto y se clasificaría a los cuartos de final, mientras que la selección francesa retrocedería al tercer puesto y se despediría del torneo en la fase de grupos.

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Francia, ante una única opción para evitar las cuentas

Así, la ecuación parece clara ante Zidane y sus jugadores: el empate ante Turquía basta para sellar la clasificación, mientras que la derrota podría convertirse en una catástrofe si coincide con una victoria de Bélgica sobre Italia.

La importancia del partido aumenta para la selección francesa con la posibilidad del regreso de Kylian Mbappé, autor del gol de la victoria en el partido de ida ante Turquía, y Zidane espera recuperar los servicios de su capitán en el decisivo enfrentamiento de Burdeos.

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Escenario de eliminación de Francia:

Derrota de Francia ante Turquía.

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Victoria de Bélgica sobre Italia.

Francia ocuparía el tercer puesto por la diferencia en los enfrentamientos directos respecto a Italia.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

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– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

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