El título de máximo goleador de Europa regresa al Bayern Múnich, gracias a su delantero inglés Harry Kane, que se ha proclamado ganador de la Bota de Oro europea de la temporada 2025/2026 por segunda vez en su carrera.

El club bávaro anunció que Kane recibirá el galardón en una ceremonia oficial que se celebrará en el museo del club el próximo 19 de agosto, después de haber asegurado el título tras marcar 36 goles en la Bundesliga, la misma cifra que le otorgó el premio en 2024.

Con este logro, el capitán de la selección inglesa se suma a una lista selecta de jugadores que han conquistado la Bota de Oro en dos ocasiones, y en ese registro solo lo superan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El nuevo reconocimiento confirma la temporada excepcional que está firmando Kane, que lo ha convertido también en uno de los principales candidatos al premio The Best al mejor jugador del mundo que otorga la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, este año.

Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, elogió el logro del delantero del equipo con estas palabras: "Harry Kane es una de las leyendas del ataque, como Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge, y ha continuado ese legado goleador hasta hoy, elevando el papel del delantero a un nuevo nivel. Es como una luz que ilumina el camino de su equipo dentro y fuera del campo, porque siempre lidera con una personalidad fuerte y un espíritu de equipo".

Por su parte, Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del club, señaló: "Cuando juega Harry Kane, el mundo entero lo sigue. Ha elevado al Bayern Múnich y a la Bundesliga a un nuevo nivel. A diferencia de lo habitual en los delanteros, Kane antepone su responsabilidad hacia el equipo a su éxito personal, pues siempre piensa en sus compañeros. Su comportamiento, sus capacidades y su personalidad lo convierten en el delantero más completo de su generación".

Max Eberl, miembro de la junta directiva para asuntos deportivos, agregó: "Harry no es solo un goleador brillante, sino el maestro de los momentos invisibles, pues gran parte de lo que hace que su rendimiento sea excepcional reside en aspectos que no se ven, como su sincronización, su percepción de sus compañeros y su capacidad para crear espacios. Sus goles son el resultado final, pero detrás de ellos hay una base sólida de inteligencia futbolística, espíritu de equipo y trabajo incansable".