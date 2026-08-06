Quienes llevamos ya algo más de tiempo siguiendo todo lo que ocurre alrededor del deporte rey recordaremos perfectamente el enorme aburrimiento que reinaba por momentos cuando el balón se detenía durante semanas en los parones de verano e invierno y uno esperaba con ansia que terminara la época sin fútbol y que la pelota volviera a rodar por fin en los estadios.

Por supuesto, también "por entonces" ya existía un mercado de fichajes. Y, por supuesto, la ilusión cuando tu propio club presentaba como refuerzo a un nuevo nombre prometedor era la misma que, en la mayoría de los casos, sigue siendo hoy en día. Aun así, la actividad en el mercado y, sobre todo, la cobertura mediática al respecto eran completamente distintas.

Así, no era raro que incluso grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Múnich o Manchester United sacaran de la chistera fichajes totalmente inesperados y sin la más mínima pista previa para sus aficionados. Ese bombardeo diario de rumores no existía "por entonces" de esta manera; todo transcurría de forma algo más lenta y discreta que hoy. O al menos hasta el momento en que un tal Fabrizio Romano irrumpió en escena hace unos 15 años y cambió por completo la cobertura del fútbol en sí, pero sobre todo la de los mercados de fichajes.

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano se hace un nombre como periodista de fichajes

En 2011, Romano empezó a llamar la atención por primera vez cuando, con apenas 18 años y siendo un joven periodista, publicó informaciones exclusivas sobre el traspaso del entonces talento de La Masia Mauro Icardi del FC Barcelona a la Sampdoria. Fue el primer gran "Here we go" de Romano, aunque entonces todavía no lo llamara así. Después llegaron muchísimos más.

Dos años después, cuando Icardi dejó Génova para marcharse al Inter de Milán, fue de nuevo el italiano nacido en Nápoles quien anunció primero el traspaso. Romano había recibido la información del agente de Icardi, a quien había conocido antes en Milán. Por eso supo del cierre de la operación mucho antes que todos los medios consolidados y se labró rápidamente cierta reputación en su país.

A partir de 2012, Romano recaló finalmente en Sky Italia y trabajó bajo el ala del ya entonces muy conocido experto en fichajes Gianluca Di Marzio. Hasta dar el paso al trabajo por cuenta propia en 2018, dedicó su tiempo sobre todo a construir una red propia de agentes, directivos de clubes y jugadores, que más tarde acabaría formando la base de su modelo de periodismo de fichajes, sustentado en la rapidez y la exclusividad.

La consagración definitiva de Romano llegó, como muy tarde, en 2019. A partir de entonces publicó sus tuits de forma constante en inglés para dirigirse a un público mayor y más amplio en distintas plataformas. Su legendario "Here we go" como expresión de un traspaso cerrado se convirtió en un fenómeno mundial de internet y en la marca distintiva del italiano.

Gracias a sus excelentes contactos con jugadores, representantes y dirigentes, Romano demostró con frecuencia tener buen olfato a la hora de anunciar movimientos inminentes y, por ello, también ascendió rápidamente entre la afición hasta convertirse en la fuente más fiable del mercado de fichajes. Si llegaba un "Here we go" de Fabrizio, se sabía que iba a suceder. La confianza en él era mayor que la depositada en más de un medio consolidado.

Hoy en día, Romano gestiona canales propios con decenas de millones de seguidores y trabaja, entre otros, para el inglés Guardian y la empresa estadounidense CBS Sports. Su fama ha llegado hasta el punto de que los clubes profesionales lo contratan con regularidad para desvelar fichajes de nuevos jugadores en vídeos oficiales de anuncio en redes sociales. Según sus propias declaraciones, no es raro que los jugadores le pregunten por mensaje directo adónde van a fichar sus compañeros o quién será su nuevo entrenador.

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Las publicaciones de Fabrizio Ronano en Reddit son bloqueadas

Sin embargo, desde este verano el viento sopla desde una dirección algo distinta. Aparentemente, la demanda de periodismo de fichajes de calidad sigue intacta, por lo que, en teoría, las condiciones para Romano serían ideales para seguir puliendo su monumento como gurú de los fichajes casi infalible. Pero en la percepción pública, el italiano ya no es ni de lejos tan incontestable como lo fue en su día. Las críticas al periodismo de fichajes cada vez más desbocado no dejan de crecer, pero sobre todo la forma de trabajar y los métodos de Romano se topan con una oposición cada vez mayor.

No es desde ayer que se reprocha al italiano anteponer la rapidez a una forma de proceder periodística limpia. Para generar alcance y, con ello, más clics, a Romano le gusta publicar resultados de partidos importantes ya minutos antes del pitido final real, para luego borrarlos de nuevo si al final cae un gol tardío. También recibió durísimas críticas por el tratamiento del fallecido delantero del Liverpool Diogo Jota, sobre cuya trágica muerte publicó innumerables mensajes y ante lo cual se enfrentó a la acusación de querer explotar el trágico suceso para ganar alcance e ingresos propios.

La plataforma Reddit incluso impuso a finales de julio de este año una suspensión contra Romano, ya que, a juicio de los moderadores, "emplea prácticas periodísticas cuestionables". En el subapartado Reddit Soccer, las publicaciones del italiano ya no podrán utilizarse como fuente en el futuro. La plataforma lo justifica, entre otras cosas, por la "creciente insatisfacción" de muchos usuarios con Romano.

Al mismo tiempo, también existen reparos morales. En el comunicado se afirma: "Romano, entre otras cosas, dio una plataforma a Mason Greenwood, criticado por las acusaciones de violación". La estrella inglesa Greenwood fue arrestado en enero de 2022 bajo sospecha de violación, lesiones corporales y amenazas de muerte. Su entonces club, el Manchester United, lo suspendió. Aproximadamente un año después, en febrero de 2023, se retiraron los cargos.

El fichaje de Yan Diomande desata una fuerte ola de críticas contra Romano

Y luego está, por supuesto, el reciente "enfrentamiento" librado públicamente entre Romano y el periodista de fichajes de Sky Florian Plettenberg. El motivo de ello es el inminente traspaso de Yan Diomande, del RB Leipzig, al Real Madrid. Mientras Romano publicó ya hace muchos días su obligatorio post de "Here we go", sugiriendo con ello que el fichaje ya estaba cerrado, Plettenberg lo desmintió con firmeza y acusó al italiano de vender como propias informaciones exclusivas ajenas.

Cuando Romano publicó entonces mensajes privados entre ambos y acusó al reportero de Sky de un comportamiento hipócrita, la situación escaló. "Quizá debería compartir mensajes de hace unos años en los que me preguntabas: '¿Cómo puedo aumentar mi número de seguidores?' o 'Tu trabajo es mi motivación'", escribió Romano en su cuenta de X. Plettenberg respondió: "Una evolución triste. A diferencia de ti, yo trataré nuestras conversaciones de forma confidencial. Antes eras un referente para muchos. También para mí. Por desgracia, para mí ya no lo eres. Simplemente estoy agradecido de poder ser yo mismo un referente para otros".

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¿Fabrizio Romano? "Simplemente no es así"

Que Plettenberg tocó claramente una fibra con sus críticas a Romano lo confirmó también este miércoles el director deportivo gerente del RB Leipzig, Marcel Schäfer. "Entiendo que sea un tema candente", explicó al margen de la concentración de los Toros en Austria: "Pero, en principio, no quiero entrar más en detalle sobre conversaciones con los respectivos clubes. Cuando tengamos algo que comunicar, lo haremos".

Eso sí, Schäfer no pudo evitar lanzar una pulla, en especial contra la reciente cobertura de Romano. "Está claro que uno u otro llamado experto en fichajes ya había informado hace entre siete y diez días de que algo estaba 'done' o era 'Here we go'. Simplemente no es así. Eso requiere conversaciones con distintas partes implicadas".

También por la influencia de Romano, el fútbol moderno se ha ido alejando cada vez más en los últimos tiempos de su verdadero núcleo, el juego sobre el césped, para derivar hacia una competición entre distintos periodistas de fichajes por ver quién puede vender más rápido en sus propias plataformas qué información tiene.

Las críticas públicas a Romano muestran al menos que la tendencia se aleja del consumo ciego de este tipo de noticias, posiblemente hacia un enfoque algo más cuestionador y de mayor calidad. Está por ver si el gurú italiano de los fichajes se toma en serio los reproches y cuestiona sus propias prácticas o si el hechizo en torno a la supuesta omnisciencia de Romano se ha desvanecido de manera definitiva y para siempre.