Harry Kane estaba de celebración. «Debería», había asegurado, «ser un fin de semana divertido». Pero el goleador récord ni mucho menos era el único al que le venía de perlas la tradicional excursión del Bayern al Oktoberfest. Antes de que llegara el parón de selecciones, el domingo por la tarde tocaba celebrar. Motivos había de sobra tras la lluvia de goles ante el Union Berlin (7-0).

¿Que los muniqueses son de momento solo segundos en la tabla, por detrás del Borussia Dortmund? Eso se puede arreglar, como muy tarde, en el duelo del 31 de octubre. «Estamos totalmente tranquilos», dijo al respecto el director del club, Jan-Christian Dreesen, durante la visita al Oktoberfest: «En eso estamos totalmente tranquilos. Somos los perseguidores del Dortmund y ya iremos a por ellos». Después de un 7-0, añadió el patrón del club Uli Hoeneß, de momento «todo está bien».

No solo Kane estaba listo para celebrar. En su 98.º partido de Bundesliga, con dos tantos, rompió la barrera de los 100 goles a velocidad récord y ahora suma 101 dianas. También estaba de excelente humor Jamal Musiala, que ante los de Köpenick logró el «descorche» (18'). «Me siento muy bien», aseguró, visiblemente feliz, tras su primera actuación de 90 minutos desde marzo, y añadió: «Tengo muchas ganas de lo que viene». Eso se aplicaba en primer lugar a su viaje con el equipo de la DFB el domingo por la noche a Herzogenaurach.

¿Qué llevaba Michel Olise en el Oktoberfest?

El principal responsable del espectáculo antes del parón de selecciones fue, una vez más, el hombre al que celebrar parece resultarle ajeno, al menos en público. Michael Olise firmó por primera vez un triplete con el Bayern, aunque eso apenas reflejaba lo grandioso que volvió a rendir. «Es un súper jugador», elogió Musiala. Sí, secundó Kane, «es un jugador impresionante», pero no solo eso: «Tiene un carácter magnífico».

Y Olise no sería Olise si tampoco en el Oktoberfest hubiera protagonizado una aparición bastante curiosa. Llevaba la obligatoria indumentaria tradicional bávara en la edición FC Bayern Múnich, pero la combinó con un gorro azul pitufo con una cruz morada. Además, se había dejado caer el pelo sobre la cara, de modo que se veía muy poco de su rostro.

Sea como sea. En el Bayern aceptan a Olise tal y como es. También el entrenador Vincent Kompany, poco sospechoso de efusividad en general, no pudo evitar elogiar al francés supuestamente tan falto de emociones. Es el «paquete completo», dijo, lo que tanto le impresiona de Olise. No solo le entusiasma «el futbolista», «sino también cómo es como persona». Sobre el campo, añadió Kompany, «sigue su línea, lleva ya casi dos años y medio jugando a este nivel». Y ese nivel, subrayó Musiala, «es extraordinario».





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Por eso a Vincent Kompany le gusta el Oktoberfest

Como además el recién llegado Ismael Saibari marcó por primera vez para los muniqueses tras entrar como extremo izquierdo, y Serge Gnabry regresó a tiempo antes de los partidos internacionales, el miembro de la junta deportiva Max Eberl estaba de un humor inmejorable. «Creo que mejor no puede ir», afirmó, y subrayó: «Queríamos irnos al parón de selecciones con un resultado impactante. Lo hemos conseguido».

Incluso Kompany, que normalmente da una impresión tan comedida, apenas podía ocultar hasta qué punto le viene bien el Oktoberfest, sobre todo porque puede disfrutarlo de verdad gracias al parón de selecciones. «Quiero ir», dijo, «porque es un buen momento con la familia y los amigos. Simplemente quiero hacer algo normal». El próximo periodo, inicialmente más bien libre de trabajo, le dará «energía extra»: «Y luego llegará el pleno foco en la siguiente fase».

Al fin y al cabo, se trata de ganar un triplete.