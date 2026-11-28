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El portero del Liverpool, Alisson Becker, ha restado importancia a su reciente asistencia a Alexander Isak ante el Club Brujas y ha elogiado la definición del delantero. Antes de disputar el domingo su partido número 350 con el club en el derbi de Merseyside contra el Everton, el brasileño acumula un gol y cuatro asistencias con el Liverpool.

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Alisson suma una asistencia en la Champions League a sus cifras con el Liverpool

El portero del Liverpool, Alisson Becker, añadió otra contribución ofensiva a su trayectoria en Anfield en la victoria del jueves por 3-0 a domicilio ante el Club Brujas en la Champions League. Un preciso pase largo suyo permitió a Alexander Isak marcar el tercer gol. Fue la primera asistencia de Alisson en Europa y elevó sus cifras como profesional a un gol y cuatro asistencias, todas con la camiseta del Liverpool.

En declaraciones realizadas el viernes en el AXA Training Centre, antes de disputar el domingo su partido número 350 con el club en el 249.º derbi de Merseyside, en casa del Everton, Alisson destacó la brillantez individual de Isak por encima de su propio pase.

«¡La asistencia fue lo menos importante!»

Alisson admitió que ya había detectado espacios a la espalda de la defensa del Brujas en fases anteriores del encuentro, pero atribuyó al giro y la definición de Isak el mérito de convertir un saque largo en un gol memorable.

«Es importante. No es lo más importante, pero, obviamente, sienta muy bien», declaró Alisson a Liverpoolfc.com. «Me alegra por mí, pero me alegra mucho contribuir al equipo y ayudar a los delanteros, a Alex, a que sigan marcando todos los goles que puedan. Lo intenté varias veces durante el partido; la oportunidad estaba ahí. Me alegra haber podido golpear bien el balón y Alex hizo el resto él solo. Fue un gran gol. ¡La asistencia fue lo menos [importante] de ese gol! Creo que la definición... el giro y la definición fueron magníficos».

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Los goles y las asistencias de Alisson Becker con el Liverpool

Antes de asistir a Isak en Bélgica, Alisson ya se había labrado una reputación singular por sus intervenciones decisivas en campo rival: había dado tres asistencias a Mohamed Salah en la Premier League y marcado un inolvidable gol de cabeza en el tiempo añadido ante el West Bromwich Albion.

Gol ante el West Bromwich Albion (16 de mayo de 2021, Premier League): Marcó de cabeza en el minuto 95 tras un córner de Trent Alexander-Arnold para sellar una dramática victoria por 2-1 y convertirse en el primer portero de la historia del Liverpool en marcar en un partido oficial.

Marcó de cabeza en el minuto 95 tras un córner de Trent Alexander-Arnold para sellar una dramática victoria por 2-1 y convertirse en el primer portero de la historia del Liverpool en marcar en un partido oficial. Asistencia ante el Manchester United (19 de enero de 2020, Premier League): Lanzó un pase largo desde su propia área en un contraataque al final del partido para que Mohamed Salah sentenciara la victoria por 2-0.

Lanzó un pase largo desde su propia área en un contraataque al final del partido para que Mohamed Salah sentenciara la victoria por 2-0. Asistencia ante el Norwich City (19 de febrero de 2022, Premier League): Un saque de puerta largo fue directo a la carrera de Salah, que confirmó el triunfo por 3-1.

Un saque de puerta largo fue directo a la carrera de Salah, que confirmó el triunfo por 3-1. Asistencia ante el Manchester City (16 de octubre de 2022, Premier League): Sacó rápido para sorprender a la defensa del City y dejar solo a Salah, que marcó el gol de la victoria por 1-0.

Sacó rápido para sorprender a la defensa del City y dejar solo a Salah, que marcó el gol de la victoria por 1-0. Asistencia ante el Club Brujas (26 de noviembre de 2026, Champions League): Encontró a Alexander Isak con un pase largo para el tercer gol del Liverpool en la victoria a domicilio por 3-0.

Porterías a cero y partido número 350 en Goodison Park

Más allá de sus acciones ofensivas, el exjugador del SC Internacional recalcó que encadenar partidos sin encajar goles y mantener la disciplina defensiva colectiva siguen siendo sus principales prioridades mientras el Liverpool busca su cuarta victoria consecutiva en el derbi de Merseyside del domingo contra el Everton.

«Como portero, valoro mucho dejar la portería a cero», añadió Alisson. «No quieres perderte partidos así. Quieres formar parte de ellos y me alegra estar en forma y disponible para jugar este partido, contribuir y darlo todo por el equipo y por la afición».