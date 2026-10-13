El Getafe cerró el fichaje de Dani Carvajal, exlateral derecho del Real Madrid, después de que el presidente del club, Ángel Torres, interviniera para superar el último obstáculo relacionado con las normas del fair play financiero, en una operación que atravesó complicaciones administrativas y económicas antes de alcanzar un acuerdo definitivo, según informó el diario español "As".

LaLiga había rechazado validar las cifras económicas presentadas para completar la contratación, lo que llevó a Torres a aportar un aval personal para cubrir la diferencia exigida por los controles financieros, un paso que puso fin al bloqueo que rodeaba las negociaciones en los últimos días y allanó el camino para la incorporación del jugador al equipo.

Se espera que Carvajal perciba un salario inferior al millón de euros hasta el final de la presente temporada, una fuerte reducción en comparación con su sueldo anterior en el Real Madrid.

El acuerdo refleja el deseo del jugador de seguir su carrera al máximo nivel cerca de su lugar de residencia en Madrid, a las órdenes del entrenador José Bordalás, quien desempeñó un papel importante en convencerlo de fichar por el Getafe.

Según lo pactado, el contrato de Carvajal se extenderá únicamente hasta el final de la temporada en curso, lo que da a ambas partes la oportunidad de evaluar la experiencia antes de decidir el siguiente paso.

Está previsto que el jugador se incorpore a los entrenamientos del equipo en la ciudad deportiva, como paso previo al inicio de su andadura con sus nuevos compañeros.

Pese a la conclusión de la operación, Carvajal no podrá disputar con el Getafe la Conference League, después de que el plazo de inscripción de jugadores ante la UEFA expirara durante el periodo en el que las negociaciones estuvieron atascadas, lo que significa que se perderá las competiciones europeas esta temporada.

En el plano doméstico, el debut del lateral español podría coincidir con el enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, previsto para el lunes 19 de octubre, en un derbi madrileño en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, siempre que complete su puesta a punto técnica y física y el cuerpo técnico autorice su participación.