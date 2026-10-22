Del exilio a la cima del esplendor: así puso en aprietos Maresca a Guardiola con la carta Foden

Un informe periodístico inglés aseguró este jueves que Phil Foden pasó de ser un marginado la temporada pasada, bajo la dirección de Pep Guardiola y ausente del Mundial, a una estrella destacada esta temporada.

El diario "As" publicó un informe sobre el gran cambio en la trayectoria del jugador inglés bajo el título: "Foden destapa a Guardiola".

Foden afirmó, tras la contundente victoria del Manchester City sobre el AEK Atenas (5-1), el martes, en la Liga de Campeones de Europa: "Lo he disfrutado de verdad".

El inglés anotó un triplete y dio una asistencia a Cherki, y desempeñó un papel fundamental en el regreso del equipo a la senda de las victorias en el torneo de clubes más importante de Europa.

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Foden jugó en la posición de falso nueve, un puesto en el que el hijo de Mánchester se sintió cómodo.





El jugador inglés explicó: "Todavía me queda un largo camino para alcanzar mi mejor nivel, pero voy en la dirección correcta, y marcar siempre me ayuda".

El delantero también recibió elogios de su entrenador en una rueda de prensa, donde Maresca dijo que lo considera uno de los mejores jugadores ingleses.

Y continuó: "No ha estado en su mejor momento durante las dos o tres temporadas pasadas por diferentes razones, pero sé lo bueno que es e intento ayudarle. Estoy seguro de que será una incorporación valiosa para nosotros esta temporada".

Foden ha vuelto en el momento justo, ya que no hay un sustituto natural para Haaland, además de que una de las opciones que estudia Maresca para suplir al noruego, Semenyo, estará de baja durante ocho semanas.

Foden había regresado al equipo ante el Ipswich Town en el último partido, anotando su primer gol en diez meses y poniendo fin así a su sequía goleadora, y ha marcado cuatro goles en sus dos últimos partidos.

En el estadio Etihad, Foden es considerado una gran estrella. Y aún más porque es de Mánchester, egresado de la academia juvenil y aficionado leal del Manchester City desde muy pequeño. "Es uno de los nuestros": así corean los aficionados fieles al color azul celeste mientras Foden brilla por el campo con el balón pegado a su pie izquierdo.

Foden fuera de los planes de Guardiola

Esto llega después de que su brillo se apagara en las últimas temporadas, de ser un jugador prometedor a un jugador olvidado. Del mejor jugador de la Premier League a un jugador del que Guardiola prescindió.

Su rendimiento decayó, su influencia disminuyó y finalmente fue excluido de la convocatoria de Tuchel para el Mundial del verano pasado.

Se vio obligado a ver los partidos desde casa. Aun así, Foden sigue siendo optimista. Si mantiene el nivel que mostró en los dos últimos partidos, aumentarán sus posibilidades de volver a representar a la selección de su país.

Todo lo que necesita es demostrar que su fuerte regreso es permanente, y no simplemente el resultado de dos buenos partidos.