Del enfrentamiento a la contención: Aly Maher envía un mensaje opuesto a las declaraciones de Hossam Hassan

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Entre el lenguaje de la confrontación y el enfoque de la contención, Ali Maher optó por trazar unos rasgos diferentes para la relación del cuerpo técnico de la selección de Egipto con los entrenadores de los clubes, después de que sus primeras declaraciones llevaran mensajes que trascienden los límites de la gran victoria ante Malawi, revelando así una nueva filosofía en el trato con los elementos del sistema futbolístico local.

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Pues, mientras insistía en la necesidad de que Egipto juegue con ferocidad ofensiva y defensiva, se preocupó al mismo tiempo por rendir homenaje a los entrenadores de la Liga egipcia, en una postura que pareció totalmente opuesta a las anteriores declaraciones de Hossam Hassan, que generaron una amplia polémica en torno al nivel de la competición local.

La selección de Egipto inició su andadura bajo la dirección de Ali Maher con una amplia victoria ante Malaui, tras inundar su portería con cinco goles sin respuesta, en la tercera jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, en el estadio de El Cairo, dejando el equipo una impresión positiva en su primera aparición bajo la dirección de su nuevo técnico, que se mostró deseoso de aprovechar el partido para plasmar rápidamente sus ideas tácticas.

La victoria no fue solo un gran resultado, sino que llevó indicios de la orientación que Ali Maher quiere consolidar dentro de la selección, pues afirmó que la afición egipcia merece ver un fútbol atractivo, y que la selección sea capaz de imponer su estilo ante los rivales, lejos de conformarse con lograr resultados sin ofrecer una actuación convincente.

El león ofensivo: la filosofía de Ali Maher con Egipto

El director técnico desveló los rasgos más destacados de su filosofía, afirmando que su objetivo es que la selección ataque con ferocidad y defienda con la misma intensidad, señalando que el equipo logró aplicar estas ideas, especialmente durante el primer tiempo, cuando los jugadores se centraron en resolver el enfrentamiento de forma temprana.

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Añadió que la selección de Egipto cuenta con un grupo de jugadores de cualidades destacadas, lo que la hace capaz de ofrecer un fútbol potente ante cualquier rival, comparando a Egipto con un león, en alusión a su deseo de construir un equipo que tenga personalidad, atrevimiento y capacidad para imponer su dominio, en lugar de esperar la reacción del rival.

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El discurso de Ali Maher no se limitó al aspecto ofensivo, sino que reveló algunos detalles tácticos en los que se apoyó durante el partido, explicando que la entrada de Marwan Attia en el segundo tiempo buscaba recuperar la posesión en los periodos en los que la selección de Malaui tenía el balón, manteniendo la búsqueda de la superioridad numérica en las zonas ofensivas.

Señaló que el cuerpo técnico se centró durante los entrenamientos en ejecutar ideas relacionadas con la presión, el ataque y la defensa con ferocidad, considerando que el éxito de los jugadores al aplicarlas ante Malaui representa un paso importante, pese a reconocer que el escaso número de sesiones de entrenamiento es una de las mayores dificultades que afrontan los seleccionadores nacionales.

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Un mensaje contrario a Hossam Hassan: los entrenadores de la Liga son socios del éxito

Pero el mensaje más llamativo en las declaraciones de Ali Maher no fue técnico, sino que tuvo matices relacionados con su relación con los entrenadores de los clubes, después de que se preocupara por agradecerles, diciendo: "Agradezco a todos los entrenadores de la Liga egipcia, pues yo soy uno de los productos de esta competición, y conozco la magnitud del sufrimiento y del esfuerzo que hacen para presentar jugadores de alta calidad".

Estas declaraciones cobran una especial relevancia al compararlas con la postura anterior de Hossam Hassan, cuando criticó el nivel de los equipos locales, diciendo: "No hay ningún equipo en la Liga egipcia que ofrezca fútbol, y la actuación de la selección de Egipto ante Angola fue mucho mejor que la actuación de los equipos en los partidos de la Liga egipcia", unas declaraciones que generaron un estado de polémica y abrieron la puerta a una tensión en la relación entre el anterior director técnico y varios entrenadores de la competición.

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Al contrario de aquel tono, Ali Maher se mostró deseoso de afirmar que los entrenadores de la Liga representan una parte fundamental del sistema de desarrollo de la selección, y que la relación con ellos debe basarse en la cooperación y el aprecio, no en el intercambio de críticas, especialmente porque los clubes siguen siendo la principal fuente para descubrir y preparar a los jugadores en los que se apoya la selección en las competiciones internacionales.

El director técnico no se conformó con el mensaje de aprecio, sino que insistió en que las puertas de la selección están abiertas para todos, y que la elección no estará ligada a los nombres ni a los cálculos previos, sino a la capacidad del jugador para aportar lo requerido. Puso como ejemplo la convocatoria de Mahmoud Mamdouh, líder de la tabla de goleadores de la Liga, junto a Nasser Maher, en una confirmación de que el brillo local puede ser un camino directo para conseguir una oportunidad con Egipto.

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Mohamed Salah: el ejemplo que merece aprecio

En otro contexto, Ali Maher se preocupó por elogiar a Mohamed Salah, después de que el capitán de la selección marcara dos goles durante el enfrentamiento ante Malaui, afirmando que la estrella del Liverpool demuestra constantemente su gran valor, y que representa un ejemplo para los jugadores dentro y fuera del campo.

El director técnico dijo que Salah merece un trato acorde a su estatus, repitiendo su anterior descripción de él como "lo más bonito que le ha pasado al fútbol egipcio", en un mensaje que refleja su deseo de proporcionar el ambiente adecuado a las estrellas con experiencia, y de aprovechar su influencia técnica y moral dentro del vestuario.

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Ali Maher se refirió al gol de Mohamed Hany, explicando que el cuerpo técnico trabaja en aprovechar la densidad numérica frente al área del rival, y que el lateral derecho ejecutó, en colaboración con Ahmed Fatouh, estos movimientos durante los entrenamientos más de una vez, antes de lograr traducirlos en un gol durante el partido.

También señaló que el cuerpo técnico continúa trabajando en el estudio de los partidos de las competiciones locales y en el seguimiento de los jugadores de cerca, con el fin de determinar los aspectos que necesitan desarrollo, y de trazar una idea clara para las próximas competiciones, afirmando que el trabajo no se detiene pese al escaso tiempo disponible con la selección.

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Ali Maher concluyó sus declaraciones desvelando la magnitud del trabajo que realiza el cuerpo técnico desde que asumió la responsabilidad, explicando que la mayor parte del tiempo transcurre dentro de las salas de conferencias, y que los miembros del cuerpo técnico no las abandonan salvo para dormir y rezar, antes de regresar a continuar el trabajo de nuevo, en alusión a su deseo de aprovechar cada minuto para construir una selección capaz de desarrollarse rápidamente.

Y así, el comienzo llevó dos mensajes claros del nuevo director técnico; el primero dentro del campo, y consiste en una selección que ataca y defiende con ferocidad y no teme imponer su personalidad, y el segundo fuera de él, mediante el intento de construir puentes de confianza con los entrenadores de los clubes y abrir la puerta a los talentos destacados.