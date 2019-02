Del Día de la marmota al Día de Leo Messi en el Barcelona

El argentino volvió a ser determinante para que el Barcelona rescatara un punto ante el Valencia

Phil Connors (Bill Murray) despierta otro 2 de febrero para ver que todo sigue igual, que ha entrado en un bucle donde siempre es el mismo día y que los mismos acontecimientos se repiten una y otra vez. Así podemos resumir el argumento de la película El Día de la marmota, y con este símil podemos, por enésima vez, calificar a Lionel Messi.

Y es que el argentino volvió a ser determinante para el Barcelona ante el Valencia, a pesar del más que mayúsculo susto tras el 0-2 en apenas media hora. Sin ser su mejor partido, Messi tuvo que echarse el equipo a la espalda y mantuvo las esperanzas de los de Valverde en todo momento.

A la resaca tras la exhibición copera ante el Sevilla y el Real Madrid en el horizonte, se sumaba la incógnita de este Valencia, capaz de lo peor y mejor en cuestión de días. Y aunque Valverde dejó claro que priorizaba La Liga, Alba y Lenglet se quedaron fuera del once. Y la fragilidad defensiva volvió a notarse preocupantemente en el césped del Camp Nou, acentuada por la ausencia de la pausa y el equilibrio de Sergio Busquets, sancionado por acumulación de tarjetas.

La entrada de Jordi Alba tras el descanso, mucho más que el mejor socio de Messi, ayudó al de Rosario. El lateral es clave en la filosofía del Barcelona, en especial en las transiciones ofensivas, donde se le había echado de menos de forma capital. Su presencia ofrecía una gran alternativa y las opciones para el radar de Messi aumentaban, aunque al final no le hizo falta, pues se encargó en solitario de igualar el encuentro, con un penalti antes del descanso y con un disparo lejano que dejó clavado a Neto.

El punto no es suficiente para un Barcelona que rompe su racha de ocho victorias ligueras consecutivas pero Messi no descansa y firma su octava jornada liguera anotando de forma consecutiva, con doce tantos. Ante el Real Madrid, no valen los experimentos ni los sustos. Y Messi y el Barcelona, hoy más que nunca, lo saben.