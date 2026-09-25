El Manchester City afronta unas horas decisivas para conocer la sanción derivada de su condena en 114 de los 115 cargos relacionados con la violación de las normas financieras de la Premier League, después de que el resultado del caso se hiciera público, mientras el club se prepara para recurrir la decisión ante un comité específico.

Según lo publicado por el sitio "The Athletic", los cargos incluyen que el Manchester City no presentó información financiera precisa a lo largo de 9 temporadas, desde 2009-2010 hasta 2017-2018, además de no revelar de forma completa los detalles del salario del exentrenador Roberto Mancini durante el período comprendido entre 2009-2010 y 2012-2013.

Las infracciones objeto del caso se remontan a un período en el que el Manchester City se coronó con 3 títulos de la Premier League, además de dos títulos de la FA Cup, 4 títulos de la Copa de la Liga inglesa y una Community Shield.

Los reglamentos de la Premier League contemplan un conjunto de sanciones que pueden imponerse según la naturaleza de las infracciones y su comprobación, mientras que hasta ahora no se ha determinado la sanción definitiva contra el Manchester City.

Lista de posibles sanciones a las que se enfrenta el Manchester City:

- Advertencia oficial.

- Cuantiosas multas económicas.

- Deducción de puntos con carácter retroactivo, con la magnitud de la deducción determinada según la gravedad de las infracciones.

- Retirada de títulos conseguidos por el club durante las temporadas afectadas por la decisión, si la sanción definitiva así lo estipula.

- Privación de los ingresos de las competiciones de la UEFA.

- La exclusión de la Premier League y el descenso, como una de las opciones disciplinarias más severas planteadas en caso de aplicarse las sanciones previstas.

- Prohibición de inscribir nuevos jugadores en las listas del equipo para las competiciones europeas.

- Restricción del número de jugadores que el club puede inscribir en su lista para las competiciones europeas.

- La exclusión de las competiciones de la UEFA.

- La exclusión de futuras competiciones europeas.

La sensibilidad del caso aumenta para el Manchester City ante los informes que hablan de la posibilidad de aplicar algunas sanciones con carácter retroactivo, lo que podría abrir la puerta a la revisión de resultados o títulos anteriores, aunque eso sigue estando ligado a lo que decida el comité competente en la sanción definitiva.

El Manchester City tiene derecho a recurrir la decisión, lo que significa que la emisión de la sanción no representará necesariamente el final del camino legal del caso, que se considera uno de los mayores expedientes disciplinarios en la historia de la Premier League.