Después de días de polémica e inquietud por la seguridad de los jugadores a causa del césped artificial, el Trabzonspor anunció que desafiará las condiciones adversas y reveló su arsenal ofensivo para el duelo ante el KuPS finlandés, con el astro egipcio como gran protagonista en un encuentro clave dentro de la Conference League.

La alineación oficial: Salah en el centro del ataque

El cuerpo técnico del Trabzonspor anunció hace poco el once inicial que disputará el partido contra el KuPS finlandés, en el que aparece el astro egipcio como titular, pese a todas las advertencias previas sobre el peligro de jugar en césped artificial.

La alineación del Trabzonspor es la siguiente:

Portería: Onana.

Defensa: Mendy - Samet - Pina - Genc.

Medio campo: Melih Kabasakal - Bouchouari - Ozan Tufan.

Ataque: Salah - Aral Simsir - Onuachu.









La controversia del césped artificial

El partido había generado una gran polémica durante los últimos días en torno a la participación de Salah, debido a que se celebra en un estadio cubierto por completo de césped artificial.

El césped artificial ya había privado a la selección de Egipto de contar con Mohamed Salah ante Sudán del Sur, ante el aumento del riesgo de lesiones musculares y de sobrecarga en las articulaciones en este tipo de superficies.

Y pese a las especulaciones sobre la posibilidad de darle descanso y posponer su participación, la importancia del encuentro en el recorrido del equipo en la Conference League llevó al entrenador a apostar por su carta más fuerte desde el inicio, dejando claro que el equipo viaja a Finlandia para regresar con los tres puntos, cueste lo que cueste.











