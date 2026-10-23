En un giro inesperado que podría redibujar los contornos de la pugna por la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, el continente asiático abandonó su anterior postura de confrontación hacia Gianni Infantino y anunció su apoyo a un nuevo mandato, en un paso que concede al presidente de la FIFA un impulso importante antes de las elecciones del próximo mes de marzo.

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, anunció este viernes el respaldo del continente a Infantino en su intento de ganar un cuarto y último mandato al frente de la Federación Internacional, durante una reunión de la Confederación Asiática en la capital japonesa, Tokio, con la presencia del dirigente suizo-italiano.

El jeque Salman afirmó, según destacó el sitio oficial de la Confederación Asiática: "Renovamos nuestro pleno compromiso de apoyarte a ti y a tu liderazgo, mientras aspiras a un nuevo mandato como presidente de la FIFA", y añadió que sus consultas con varios responsables del fútbol del continente mostraron la claridad de su postura de apoyo a Infantino.

Este anuncio cobra especial importancia a la luz de la discrepancia surgida entre ambas partes en torno a un proyecto para crear una empresa comercial dependiente de la FIFA, con el objetivo de abrir su capital a inversores del sector privado.

La Confederación Asiática se había unido previamente a la Unión Europea, la UEFA, y a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Concacaf, en la oposición al proyecto, que se mantuvo en secreto antes de ser finalmente abandonado.

Y pese a que la Confederación Asiática mantuvo, tras el abandono del proyecto, su postura que reclamaba la dimisión de Infantino, las posiciones de varias federaciones nacionales del continente se orientaron posteriormente hacia el respaldo al presidente de la FIFA, antes de que llegara el anuncio del jeque Salman para confirmar el apoyo de la confederación continental en la carrera por la presidencia.

El presidente de la Confederación Asiática comentó sobre la discrepancia anterior diciendo: "Gianni, sí, tuvimos diferencias en el pasado, pero debemos seguir adelante. El fútbol es más fuerte cuando trabajamos juntos".

La postura asiática representa una baza importante en los cálculos de las elecciones, ya que la confederación continental cuenta con 46 federaciones miembro, en un momento en el que Infantino afronta objeciones de la Unión Europea, que cuenta con 55 miembros, y de la Concacaf, que tiene 35 federaciones.

Está previsto que las elecciones a la presidencia de la FIFA se celebren el próximo mes de marzo, y que el plazo para presentar candidaturas se cierre el 18 de noviembre.

Infantino tiene 56 años y es el único candidato que ha anunciado oficialmente su candidatura hasta el momento, mientras que no se espera que Victor Montagliani, cuyo nombre se planteó como su principal rival potencial, entre en la carrera electoral.