Los clubes de la Liga Roshn de Arabia Saudí se han visto en un gran aprieto, debido a las fechas consecutivas de las dos galas de los premios a los mejores de los continentes asiático y africano, durante las próximas tres semanas.

La Liga Roshn de Arabia Saudí había revelado el nuevo calendario de la competición hasta el final de la temporada actual, tras el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 de enero a diciembre del próximo año.

El partido más importante cuya nueva fecha se ha dado a conocer es el clásico entre el Al-Ahli y el Al-Nassr, aplazado de la novena jornada, que se disputará el próximo 20 de noviembre, en el estadio Al-Inmaa de Yeda.

La nueva fecha llega un día después de la gala de los premios a los mejores de Asia, que se celebra en la capital malasia, Kuala Lumpur, el día 19 del mismo mes, con la participación de Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan, estrellas del Al-Hilal y del Al-Ahli respectivamente.

El mayor problema será para Al-Buraikan, pues mientras sueña con conquistar el premio al mejor jugador de Asia por primera vez en su historia, estará amenazado con ausentarse del clásico contra el Al-Nassr.

El mismo problema golpeará al propio Al-Nassr, pero esta vez debido a la gala de los premios a los mejores de África, que se ha adelantado para celebrarse el próximo 2 de diciembre, en lugar del día 7, en la ciudad nigeriana de Lagos.

La gala contará con la presencia de numerosas estrellas de la Liga Roshn, como el senegalés Sadio Mané, estrella del Al-Nassr, y el marroquí Yassine Bounou y el senegalés Édouard Mendy, porteros del Al-Hilal y del Al-Ahli respectivamente.

La nueva fecha de la gala perjudicará a Bounou, cuyo equipo, el Al-Hilal, disputará un esperado derbi ante el Al-Diriyah, al día siguiente, dentro de los encuentros de la decimocuarta jornada de la Liga Roshn.

Y solo dos días después de la gala, el Al-Nassr, en el que juega Sadio Mané, disputará un esperado partido cumbre ante el Al-Qadsiah, mientras que el Al-Ahli, cuya portería defiende Mendy, jugará ante el Al-Faisaly en la misma jornada.

De este modo, estos jugadores se encontrarán entre disputar los importantes partidos que esperan a sus clubes en la Liga Roshn, o viajar a Lagos con la esperanza de conseguir un premio que los coloque en el trono de su continente africano.