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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Del campo a las gradas: los tiburones del Al-Hilal devoran al Al-Ahly en medio tiempo

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita

"El Líder" ofreció más de una gesta

El Al-Hilal logró devorar a su rival y eterno adversario, el Al-Ahli, en la primera mitad del partido del clásico, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El Al-Hilal recibió al Al-Ahli este martes en el estadio Kingdom Arena, en un encuentro aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League.

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El Al-Hilal vivió 23 minutos excepcionales, en los que se adelantó al Al-Ahli dentro del campo con total claridad, tanto en juego como en el marcador, mientras que su afición dibujó también un cuadro artístico excepcional fuera del terreno de juego.

El centrocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic abrió el marcador para el Al-Hilal en el minuto nueve, tras quedarse solo ante el guardameta senegalés Édouard Mendy, después de un pase destacado de Sultan Al-Meandash.

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En el minuto 23, el extremo neerlandés Crysencio Summerville sumó el segundo tanto para «el Líder», tras una destacada arrancada por la banda izquierda, antes de un disparo raso que engañó a Mendy y se alojó en la red.

Entre los dos goles, la afición del Al-Hilal acaparó las miradas con más de una pancarta, una de las cuales mostraba la imagen de un tiburón, junto a un mensaje de advertencia: «Peligro, zona de tiburones», en un reflejo de lo que el equipo ofreció sobre el terreno de juego.

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