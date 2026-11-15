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La noche de la coronación de Unai Simón con el premio Yashin al mejor portero del mundo no fue solo un momento de celebración por un logro individual excepcional, sino que fue más bien como un viaje al pasado, durante el cual el guardameta español recuperó los detalles del camino que lo llevó a la cima, de las personas que dejaron su huella en su vida y del pequeño pueblo cuyo favor nunca olvidó, pese a haber alcanzado uno de los escalones más altos de la gloria futbolística.

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Cuando Simón recibió el premio de manos de la leyenda Peter Schmeichel, entre los aplausos de los presentes en la gala del Balón de Oro, no aprovechó el momento para hablar de su brillantez, sus logros o su lugar entre los grandes porteros. Todo lo contrario: eligió convertir a los demás en los protagonistas de su historia, recuperando nombres y rostros que contribuyeron a formar su personalidad antes de que el fútbol hiciera de él uno de los mejores guardametas del mundo.

Su discurso fue un reflejo nítido de su personalidad: un jugador que no busca los focos ni entiende el estrellato como un fin, sino que considera que el éxito verdadero está ligado a las personas que te rodean y a los valores que llevas contigo por muy alto que llegues.

Simón comenzó su discurso agradeciendo a sus padres y a su hermano, y dedicó también un emotivo elogio a su pareja, a la que describió como "un oasis de calma" en su vida. No olvidó tampoco a los amigos de su infancia en su pueblo natal, con quienes mantiene una relación estrecha que refleja el concepto de "la cuadrilla" en la cultura vasca: un grupo de amigos de toda la vida unidos por lazos que van más allá de los límites de la amistad convencional.

Simón y sus amigos tienen un grupo propio en la aplicación WhatsApp, y se preocupa por llevarlos consigo en las vacaciones de verano, en un intento por preservar su vida normal lejos del ruido del fútbol y la fama de los estadios, según informó "BBC Sport".

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También dirigió un mensaje de gratitud a sus amigos, señalando que le recuerdan constantemente que muchos de quienes asisten a este tipo de eventos viven privilegios que no están al alcance de todos, en alusión a la necesidad de no desconectarse de la realidad por muy grandes que sean los éxitos.

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No se detuvo en su entorno familiar y social, sino que agradeció a sus entrenadores y compañeros de equipo, antes de recuperar el recuerdo de un hombre que no estaba presente en la gala, pero que siguió presente en su corazón: Koldo Agirre, su entrenador en la academia del Athletic Club de Bilbao, fallecido en 2021.

Agirre fue una de las personas más influyentes en la formación de Simón, tras pasar 13 años trabajando con los jóvenes talentos del club vasco. Su interés no se limitaba a desarrollar sus capacidades futbolísticas, sino que se preocupaba por ayudarles a conservar sus vínculos familiares y a continuar sus estudios junto con la práctica del fútbol.

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Simón afirmó en declaraciones anteriores que Agirre cambió su visión del juego y le hizo comprender que el valor de una persona no se detiene en lo que logra dentro del campo, sino que se extiende al legado que deja tras el final de su carrera y a cómo los demás lo recuerdan como una buena persona y un buen compañero.

Iribar: el portero del que heredó el color negro

Entre los nombres que Simón quiso mencionar estuvo José Ángel Iribar, leyenda de la portería del Athletic Club de Bilbao y de la selección española, que tiene 83 años y todavía conserva su lugar dentro del club como embajador del mismo.

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Iribar ostenta el récord de partidos con la camiseta del Athletic Club de Bilbao, tras disputar 614 encuentros, y se convirtió en uno de los símbolos históricos del club.

Iribar vestía de color negro en homenaje a la leyenda soviética Lev Yashin, apodado "la Araña Negra", una tradición que Simón ha mantenido, pues viste el mismo color en reconocimiento al portero histórico que le precedió en la defensa de la portería del equipo vasco.

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No se trató de una mera elección cromática, sino de una expresión del vínculo de Simón con la historia y las tradiciones del club, y de su conciencia de que lo que logra hoy se apoya en un legado construido por otros antes que él.

También atribuyó gran parte de su personalidad a sus padres, quienes le inculcaron desde pequeño el respeto a los demás, el compromiso con la ética del trabajo y el apego a las relaciones humanas cercanas, valores que encontraron su prolongación dentro del Athletic Club de Bilbao.

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De un pueblo pequeño a la cima del fútbol mundial

El camino de Simón hacia la cima no fue fácil ni estaba trazado de antemano. Nació en la ciudad de Vitoria en 1997 y creció en el pueblo de Murguía, antes de incorporarse a la academia del Athletic Club de Bilbao en 2011, cuando tenía 14 años.

En 2018 se encontró ante una oportunidad que no esperaba tan pronto, tras el traspaso del portero Kepa Arrizabalaga al Chelsea inglés, lo que dejó la portería abierta a una nueva competencia.

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En aquel momento, Simón seguía siendo un portero joven que progresaba en las filas del segundo equipo, tras jugar con el Basconia y el Bilbao Athletic, y estaba cedido al Elche, lejos de los planes del primer equipo.

Pero una serie de circunstancias inesperadas cambió el rumbo de su vida. El portero suplente Iago Herrerín sufrió una lesión, mientras que Alejandro Remiro se negó a renovar su contrato, lo que llevó al club a recuperar a Simón apenas 20 días después de su cesión.

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Muchos pensaron que su regreso sería una solución temporal para cubrir el hueco, pero el joven portero aprovechó la oportunidad y logró asentarse poco a poco, hasta convertirse en la primera opción en la portería del equipo.

Un solo año después se coronó con la selección española con el título del Campeonato de Europa sub-21, bajo la dirección de Luis de la Fuente, en una etapa importante que reforzó su confianza en sí mismo y su lugar entre los talentos emergentes del fútbol español.

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Dudas constantes y un rendimiento que impone el reconocimiento

Simón evolucionó de forma notable durante los años siguientes, especialmente en su capacidad para jugar con los pies y contribuir a la construcción de las jugadas, una de las características fundamentales que lo hicieron idóneo para el estilo de juego de la selección española.

Luis Enrique fue uno de los entrenadores que le dieron confianza y paciencia, tras advertir su potencial en este aspecto, mientras que Simón atribuye su evolución al trabajo constante y al análisis minucioso del rendimiento y el entrenamiento, además de contar con el valor necesario para tomar decisiones bajo presión.

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Aun así, no cesó la polémica sobre su derecho a defender la portería de la selección española. Recibió numerosas críticas y su puesto siguió siendo objeto de debate ante la presencia de porteros destacados, entre ellos David Raya, guardameta del Arsenal, y Joan García.

En una de las etapas, De la Fuente señaló que Simón había sido tratado con dureza durante mucho tiempo, pero él no renunció a su confianza en él y siguió otorgándole la responsabilidad, hasta que se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la selección.

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Durante el período en que la selección española se coronó con la Copa del Mundo, Simón fue uno de los elementos más destacados del equipo, tras encajar el menor número de goles y llevarse el premio al Guante de Oro.

Su portería solo fue batida una vez durante todo el torneo, mientras que mantuvo la portería a cero en siete partidos, y su racha más larga sin encajar goles alcanzó cerca de 650 minutos, pulverizando el récord anterior de 517 minutos, que estaba a nombre del portero italiano Walter Zenga en la edición de 1990.

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Pese a esas cifras excepcionales, Simón asumió su logro con una humildad llamativa, al restar dificultad a su tarea, y dijo en tono de broma: "Si mis guantes pudieran hablar, dirían que no trabajaron tan duro como los guantes de los demás porteros".

Pero lo que distingue a Simón no se limita a las paradas y al mantenimiento de la portería a cero, sino que se extiende a la gran confianza de sus compañeros en él y a su capacidad para participar en la construcción del juego, un elemento importante en la filosofía de la selección española.

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Del Trofeo Zamora al trono de los porteros del mundo

La coronación de Simón con el Premio Yashin fue la culminación de una trayectoria de trabajo continuo, tras cosechar una serie de logros a nivel de clubes y selección, desde sus participaciones en la Liga de Naciones de la UEFA y la Eurocopa hasta su brillantez con el Athletic Club de Bilbao.

En la temporada 2023-2024 obtuvo el Trofeo Zamora, que se concede al portero con el menor promedio de goles encajados en la liga española, convirtiéndose en el primer portero en la historia del Athletic Club de Bilbao en conseguirlo desde Iribar en 1970.

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En cuanto a la votación del Balón de Oro, Simón cosechó 351 puntos, superando por una diferencia de 128 puntos a David Raya, segundo clasificado, mientras que Thibaut Courtois quedó tercero.

El portero español ya había estado cerca del premio dos años antes, cuando ocupó el segundo lugar por detrás del argentino Emiliano Martínez, tras sumar 213 puntos, antes de que su presencia en la lista de candidatos retrocediera durante el año pasado.

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Así, pasó de ser un portero rodeado de interrogantes a tener una ventaja clara en la carrera de los guardametas, confirmando que la brillantez no siempre necesita una personalidad vistosa ni una presencia mediática estridente.

Una decisión que cambió su vida y el abandono del ruido de las redes sociales

Lejos de los estadios, Simón prefiere alejarse de los focos y se describe a sí mismo como una persona tímida en el trato con los desconocidos, mientras que sus amigos y vecinos aseguran que su personalidad cambia por completo cuando está acompañado de sus allegados.

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Tomó una decisión importante al renunciar a sus cuentas en las redes sociales, tras descubrir que seguir lo que se escribía sobre él afectaba directamente a su estado anímico.

Sentía una gran frustración al leer los comentarios negativos y, en cambio, vivía un estado de euforia exagerada al ver los elogios, lo que le llevó a alejarse de ese mundo y a centrarse en su vida y su trabajo dentro del campo.

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El paso más importante llegó en 2024, cuando renovó su contrato con el Athletic Club de Bilbao hasta 2029, sin cláusula de rescisión, en un mensaje claro sobre su vínculo con el club y su deseo de cumplir su ambición con la camiseta del equipo vasco.

Simón no buscaba el traspaso a un club más grande ni una oportunidad que le garantizara la participación regular en la Liga de Campeones, sino que eligió quedarse en el lugar que forjó su personalidad futbolística, y dijo con claridad: "Le debo todo lo que tengo en mi vida al Athletic Club".

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Este paso adquiere una importancia adicional si se tiene en cuenta la política del Athletic Club de Bilbao, que se basa en los jugadores vascos, lo que hace que la competencia por los títulos europeos y los premios individuales sea más difícil en comparación con los clubes con capacidad económica y opciones más amplias.

Aun así, Simón logró convertirse en el primer portero español en coronarse con el Premio Yashin, alcanzando un hito histórico sin renunciar a su identidad ni alejarse de sus raíces.

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El niño que no olvidó su pueblo

Quizá el detalle más conmovedor de la historia de Simón reside en su infancia en el pueblo de Murguía, donde el pueblo carecía de agua potable y muchas veces se veía obligado a ayudar a sus abuelos a llenar los recipientes de la cisterna de agua.

A pesar de haberse trasladado a un mundo completamente distinto, el portero español no cortó su vínculo con su pueblo natal. En una de sus últimas visitas, llegó en el coche que usa desde hace ocho años y reunió a su alrededor a los niños del pueblo para jugar al fútbol, como si hubiera vuelto a ser un niño más entre ellos.

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Esa imagen resume gran parte de la personalidad de Simón: un jugador que llegó a la cima del fútbol mundial, pero que no asumió el éxito como una justificación para renunciar a su vida de antes o a las personas que lo acompañaron en sus comienzos.

En la noche de su coronación, el premio no fue para él un simple reconocimiento de una superioridad técnica sobre el resto de los porteros, sino una oportunidad para devolver el favor a todos los que le ayudaron a alcanzar este lugar.

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Desde su desaparecido entrenador Koldo Agirre hasta la leyenda del club Iribar, pasando por sus padres, sus amigos y sus compañeros, Simón se empeñó en subrayar que el logro no fue el producto de un viaje individual.

Y quizá por esa razón precisamente Unai Simón merece la coronación: no solo porque detuvo balones, pulverizó récords y mantuvo su portería a cero, sino porque no permitió que el estrellato cambiara la visión que tiene de sí mismo o de los demás.

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Entonces, ¿sigues pensando que aquel niño que rompía sus pantalones cada vez que lanzaba su cuerpo sobre los campos de tierra y asfalto, provocando el enfado de su madre, no merece convertirse en el mejor portero del mundo?