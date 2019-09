Del Bosque: "Neymar hace gilipolleces, no es ejemplo de nada"

El exseleccionador español atizó a Neymar con una frase contundente, aunque le elogió como futbolista. Coronó a Messi como el mejor.

Vicente del Bosque no suele hacer declaraciones polémicas, pero habló con franqueza en El Larguero de la Cadena SER donde repasó varios aspectos futbolísticos.

El exseleccionador fue preguntado por sus gustos futbolísticos entre Neymar y Mbappé. Criticó al brasileño diciendo que "es un jugador extraordinario, pero no me gusta las gilipolleces que hace, no es ejemplo de nada".

Corona a Messi

También se mojó en cuanto a quién es el mejor jugador del mundo, la pregunta de moda de la última década. Su respuesta sobre si prefiere a Messi y Cristiano también fue clara y fue incluso a un espectro mayor al coronar a Leo como el mejor de todos los tiempos. "Messi es el mejor de siempre"