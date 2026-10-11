Del Bernabéu a Brasil: una leyenda del Milan, nuevo entrenador del Corinthians

El club brasileño Corinthians anunció el nombramiento del neerlandés Clarence Seedorf como nuevo director técnico del equipo, en sustitución de Fernando Diniz, que dejó el cargo.

El diario AS informó de que Seedorf firmó un contrato para dirigir al Corinthians hasta diciembre de 2027.

Seedorf busca reactivar la trayectoria del Corinthians, cuya moral se ha visto gravemente afectada, mientras libra una lucha por la permanencia en la primera división.

Seedorf declaró a la web de su nuevo club: "Aceptar este desafío es un gran honor, pero también representa una enorme responsabilidad. Estoy aquí para dar todo lo que tengo y para construir un equipo que pelee por cada balón, cada minuto y cada victoria".

El nombramiento de Seedorf, leyenda del Milan italiano, se considera una de esas operaciones que pasaron sin demasiado ruido, ya que su nombre no figuraba entre los principales candidatos para asumir el cargo, sino que estaba prácticamente fuera de casi todas las nominaciones.

El club brasileño mantuvo conversaciones con varios entrenadores, entre ellos Sebastián Beccacece, Ramón Díaz, Juan Pablo Vojvoda, Carille, Luis Zubeldía, Sylvinho e incluso Javier Mascherano, pero será finalmente el técnico neerlandés quien asuma la misión de mantener al equipo en la primera división.

Está previsto que Seedorf llegue a São Paulo en los próximos días, acompañado de su nuevo cuerpo técnico, mientras se espera que William Batista dirija al equipo desde el banquillo en su partido ante el Palmeiras.

Seedorf estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu durante el encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal, y no tendrá más que unas pocas horas para hacer las maletas y prepararse para comenzar su nueva misión.

El Corinthians atraviesa la peor crisis de su historia reciente, pese a haber conquistado la Copa de Brasil y la Supercopa hace apenas unos meses.

La crisis se debe a la difícil situación financiera que vive el club, en medio del estancamiento que padece, con la acumulación de deudas millonarias a favor de jugadores, entre ellos Memphis Depay, y de otros clubes.

Además, los resultados no han estado a la altura de las expectativas durante la presente temporada: el equipo ocupa el puesto 16, a solo un punto de los puestos de descenso, y además se despidió de la Copa Libertadores ante Estudiantes en una eliminatoria que generó polémica, y también quedó fuera de la Copa.