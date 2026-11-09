¿Del Bayern de Múnich al PSG mediante una cláusula de rescisión? Max Eberl esquiva una pregunta delicada sobre Dayot Upamecano

Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

¿Tiene Dayot Upamecano una cláusula de rescisión en su nuevo contrato con el Bayern de Múnich? Max Eberl apenas despejó las dudas cuando le preguntaron al respecto.

Tras el partido del sábado del club más laureado de Alemania contra el 1. FSV Mainz 05 (2-1), el director deportivo del Bayern fue preguntado directamente por los últimos rumores sobre el futuro del central francés. Según esas informaciones, el contrato de Upamecano incluiría una cláusula de rescisión que le permitiría marcharse antes de tiempo.

Sin embargo, Eberl no quiso pronunciarse al respecto: «No estoy aquí para hablar de los detalles del contrato. Una cosa está clara: hemos renovado el contrato de Upamecano y estamos muy contentos de haberlo conseguido. Sinceramente, él se siente muy a gusto aquí», afirmó nada más terminar el partido.

El portal francés Foot Mercato había informado anteriormente de que el Paris Saint-Germain, sobre todo, había puesto sus ojos en el jugador clave del conjunto muniqués. Según esa información, el club de la Ligue 1 querría hacer uso de la supuesta cláusula de rescisión del contrato de Upamecano, que no ha sido confirmada oficialmente, y fichar al defensa por una cantidad fijada en 65 millones de euros. El traspaso podría producirse ya el próximo verano.

Anuncios Anuncios

El francés renovó en febrero su contrato con el club más laureado de Alemania hasta 2030. Según se apunta, los dirigentes del Bayern habrían hecho concesiones y aceptado incluir esa cláusula en el contrato de Upamecano.

Getty Images

Related Topics

¿A quién podría sustituir Dayot Upamecano en el PSG?

El PSG busca un sucesor a largo plazo para Marquinhos, el líder de su defensa. El jugador de 32 años, que lleva ya 13 años en el club y se ha convertido en una auténtica leyenda del conjunto parisino, tiene contrato en la capital francesa hasta 2028.

Por tanto, los parisinos podrían buscar un sustituto de calidad el próximo verano o, como muy tarde, después de la temporada 27/28. En esa búsqueda, podrían pensar enseguida en Upamecano, cuatro años más joven.

Anuncios

El defensa del Bayern volvió a llamar la atención la semana pasada, cuando anuló por completo al delantero Julian Alvarez en la victoria a domicilio de su equipo por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Hace tiempo que es el líder de la defensa muniquesa, con Jonathan Tah y Min-jae Kim alternándose a su lado.

Upamecano llegó al Bayern en 2021 procedente del RB Leipzig por 42,5 millones de euros. Esta temporada suma tres goles en 12 partidos oficiales entre todas las competiciones con el club muniqués.