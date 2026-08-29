El Arsenal busca una nueva solución para reforzar su línea de ataque antes del cierre del mercado de fichajes veraniego, después de que se hayan complicado sus intentos de incorporar al argentino Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid. Así, Marcus Rashford ha entrado en el radar de intereses del club inglés, con el estudio de la posibilidad de contratarlo a modo de cesión.

Según lo publicado por el diario "The Independent", el Arsenal estudia la opción de la cesión de Rashford, de 28 años, ante la necesidad del equipo de contar con un delantero capaz de ocupar más de una posición, especialmente la de punta y la de extremo izquierdo, con la cercana salida de Gabriel Martinelli rumbo a la Premier League escocesa.

Estos acontecimientos llegan después de que el Arsenal fijara a Julián Álvarez como su objetivo principal para reforzar el ataque, presentando una oferta oficial al Atlético de Madrid, que la aceptó. Asimismo, Mikel Arteta contactó con el delantero argentino para explicarle el proyecto del club y el papel que se espera de él.

Sin embargo, la operación se enfrenta a un obstáculo principal, que radica en el deseo de Álvarez de trasladarse únicamente al Barcelona, en un momento en el que el Atlético de Madrid ha reiterado en varias ocasiones su negativa a cerrar un acuerdo con el club catalán, lo que ha dejado el futuro del delantero argentino en el aire hasta el momento.

Rashford llega como opción alternativa para el Arsenal, sobre todo porque el jugador combina la capacidad de actuar como delantero puro y como extremo izquierdo, en un momento en el que Viktor Gyökeres no ofreció el nivel que se esperaba de él la temporada pasada pese a su prometedor comienzo, mientras que Kai Havertz y Gabriel Jesus siguen entre las opciones disponibles en la línea ofensiva.

Por el contrario, la permanencia de Rashford en el Manchester United parece ser el escenario más probable en la actualidad, tras finalizar su cesión al Barcelona, ya que regresó al club inglés y recibió el dorsal número 9, en medio de indicios de que vuelve a entrar en los planes del equipo.

Michael Carrick elogió recientemente la ética de trabajo de Rashford en los entrenamientos, antes de concederle la oportunidad de participar como suplente durante el enfrentamiento ante el Hull City, en el que entró en la segunda mitad sin lograr salvar a su equipo de la derrota.