Karim Adeyemi, la estrella del Barcelona, ha vuelto al foco de atención de la selección alemana, ya que Jürgen Klopp, seleccionador de la Mannschaft, planea convocarlo durante la próxima etapa.

El diario catalán "Sport" recogió, citando informaciones de la cadena "Sky Sport Alemania", que el joven delantero de 24 años ha entrado en los planes de Klopp para convocarlo en el próximo parón internacional.

Adeyemi disputó su primer partido con la selección alemana el 5 de septiembre de 2021, cuando tenía tan solo diecinueve años, y firmó ese debut marcando un gol en el encuentro que terminó con la victoria de su equipo por 6-0 ante Armenia bajo la dirección de Hansi Flick, actual entrenador del Barcelona.

Y a pesar de que aquel inicio parecía anunciar el arranque de una trayectoria prometedora e importante con la selección absoluta, su recorrido internacional se caracterizó por estar salpicado de numerosos periodos de espera.

Tras el declive de su protagonismo, Adeyemi encontró la vía de regreso a través de la selección sub-21. Así, en 2024, volvió a desempeñar un papel clave en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa, donde marcó cinco goles en tres partidos, y aquellos rendimientos devolvieron su nombre al foco de atención de la selección absoluta, para regresar en 2025 dentro de los planes del entrenador Julian Nagelsmann de cara a la participación en la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA.

El exjugador del Dortmund participó en el partido de cuartos de final contra Italia, en las semifinales contra Portugal y en el encuentro por el tercer y cuarto puesto contra Francia, aunque su papel siguió siendo secundario. Después de ese periodo, fue apartado de nuevo de la lista de la selección y se ausentó de la fase final de la Copa del Mundo. Y ahora, Klopp podría darle una nueva oportunidad.

Su llegada al Barcelona este verano cambió el panorama general; Adeyemi llegó al club catalán procedente del Borussia Dortmund tras cuatro temporadas en Alemania.

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El Barcelona pagó una cantidad fija de 22 millones de euros —a la que se suman incentivos y variables— por el fichaje del jugador, que cerró su etapa con el equipo alemán marcando 36 goles y dando 24 asistencias en 146 partidos.

Y el comienzo del Blaugrana fue positivo; Flick le concedió un papel destacado desde el principio, y Adeyemi demostró su valía sobre el terreno de juego, ya que consiguió marcar en los dos partidos que empezó como titular, y también sacudió las mallas en su último partido contra el Levante.

Adeyemi todavía no se ha asegurado un puesto de titular indiscutible; el propio Adeyemi reconoció que conseguir minutos de juego en una plantilla como la del Barcelona no es cosa fácil. No obstante, su rendimiento en estos inicios ha sido prometedor, pues su velocidad, su capacidad para aprovechar los espacios libres y su habilidad para superar a los defensas lo convierten en una opción importante para el entrenador Flick.

Esta serie de buenas actuaciones podría abrirle la puerta para incorporarse a la selección alemana; tras cerca de un año desde su última participación, Adeyemi se acerca de nuevo a las filas de la "Mannschaft", y la llegada de Klopp podría suponer un nuevo comienzo para el jugador del Barcelona.

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