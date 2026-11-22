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El brasileño Vinícius Júnior lanzó señales positivas sobre la recuperación de su nivel en el Real Madrid tras desempeñar un papel decisivo en la remontada del equipo ante el Celta de Vigo.

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Y lo hizo pese a salir desde el banquillo, confirmando que empieza a recuperar su peligro y su influencia en los partidos importantes, después de haberse perdido los últimos cuatro encuentros de LaLiga y de que hayan pasado 42 días desde su expulsión ante el Villarreal.

Según informa el diario AS, Vinícius recuperó parte de su brillo en el primer partido que disputó con el Real Madrid tras el parón internacional, en una imagen totalmente distinta a la de su última aparición antes del parón, ya que volvió a sentirse importante en el conjunto blanco y fue decisivo en una noche en la que el equipo merengue necesitaba remontar.

Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, Vinícius estuvo detrás de los goles de Jude Bellingham y Espí, ya que de sus botas nacieron las dos jugadas que devolvieron al Real Madrid al partido.

La estrella brasileña no mostró todo su esplendor habitual, pero volvió a encender parte de su fuego y dejó ante el Celta de Vigo indicios claros de que está recuperando su nivel.

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Con todos los focos puestos en el encuentro, las miradas se dirigieron al principio hacia el banquillo, después de que José Mourinho no alterara la situación y entregara la banda izquierda a Diomande, mientras Vinícius tenía que esperar.

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Sin embargo, cuando el partido se complicó, el técnico portugués decidió recurrir a la estrella brasileña, que llevaba un buen rato calentando, hasta que Mourinho le indicó que saltara al terreno de juego en el minuto 57.

Vinícius entró con el dorsal 7 y una determinación evidente en la mirada, e intentó una y otra vez marcar la diferencia, al margen de lo acertados que fueran sus intentos.

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El regate, que antes era un elemento indiscutible de su estilo de juego, había perdido algo de peso en los últimos tiempos, pero ante el Celta de Vigo volvió a insistir en desbordar a sus rivales.

En los 37 minutos que estuvo sobre el césped, Vinícius intentó cuatro regates y completó uno de ellos, una mejora notable respecto a su último partido como titular, ante el Olympiacos en Atenas, en el que no completó ningún regate y solo lo intentó una vez.

Getty Images

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Esa insistencia bastó para acercar al Real Madrid al gol: condujo la primera jugada con una arrancada potente, se internó en el último tercio del campo y encontró a Kylian Mbappé frente al área.

Mbappé le dio la pelota de primeras a Bellingham, que soltó un disparo potentísimo a 119,1 kilómetros por hora para marcar para el conjunto blanco.

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Tras el empate, Vinícius volvió a marcar la diferencia por la banda izquierda: levantó la cabeza y puso un centro preciso a la cabeza de Espí.

Radu detuvo el intento a bocajarro, pero el delantero de Tavernes no desperdició la segunda ocasión y dio un nuevo gol al Real Madrid.

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A veces, las estadísticas no reflejan la influencia real de un jugador, y eso es lo que ocurrió con Vinícius ante el Celta de Vigo, aunque generó tres ocasiones claras para su equipo y lideró ese apartado empatado con Arda Güler y Mbappé.

En 37 minutos, el brasileño dio señales positivas de que está recuperando su nivel y comenzó a mostrar los esperados síntomas de mejoría.

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Autocrítica

Vinícius ya había empezado a trabajar en la recuperación de su nivel durante el parón internacional, aunque los partidos que disputó no fueron ante rivales de primer nivel, sí le dieron la oportunidad de recuperar la confianza ante la portería.

En 150 minutos de juego, la estrella brasileña marcó cinco goles: dos a Japón y tres a Singapur.

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Vinícius recuperó su olfato goleador y también mostró cierta autocrítica al hablar con franqueza de las razones de su bajón de rendimiento a comienzos de temporada.

«No me preparé de la mejor manera posible después del Mundial de Clubes y entrené menos de lo que lo hacía en los últimos años. Quizá eso, junto con la renovación de mi contrato y el interés de muchos clubes por ficharme, influyó en mi inicio de temporada», explicó Vinícius.

Getty Images

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Mensaje de advertencia

Vinícius cerró su intervención subrayando su determinación de enderezar el rumbo y, al mismo tiempo, lanzó un mensaje de advertencia sobre su capacidad para recuperar su nivel goleador habitual.

«La temporada pasada, hasta diciembre, solo había marcado cinco goles, pero terminé la temporada con más de 20», afirmó.

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A nueve días de que llegue diciembre, Vinícius suma un gol y tres asistencias, pero en su primera aparición con el Real Madrid después de sincerarse ante los medios también empezó a expresarse sobre el terreno de juego.

La influencia del brasileño llegó en un momento en el que el conjunto blanco tiene dificultades para ofrecer un fútbol convincente y carece de eficacia ofensiva, ya que obligó al Celta de Vigo a replegarse y a hundir al máximo sus líneas defensivas, hasta convertirse en una de las piezas clave de la remontada.

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Titular ante el PSV Eindhoven

Mientras tanto, Mourinho zanjó el debate sobre la posibilidad de que Vinícius siguiera en el banquillo al confirmar que será titular en el próximo partido.

«Dije que no importa si empieza el partido desde el banquillo o si juega de titular. Para que no me hagáis la pregunta el lunes y para que no tengáis mucho de lo que hablar, voy a ser un chico malo y acabar con este debate: será titular el martes», declaró el técnico portugués.

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Así, queda confirmada la titularidad de Vinícius ante el PSV Eindhoven el martes, en el que liderará la banda izquierda desde el inicio, en un partido que supondrá una nueva oportunidad para seguir recuperando su nivel.

Después de ayudar al Real Madrid a remontar ante el Celta de Vigo, la estrella brasileña tendrá ante sí el reto de continuar su camino personal de regreso a su mejor versión.