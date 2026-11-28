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El gol del marroquí Youssef En-Nesyri ante el Neom no fue solo la acción que decidió los tres puntos para el Al Ittihad. También confirmó que el delantero sigue aportando a su equipo en ataque, después de guiarlo a una valiosa victoria por 1-0 en la 13.ª jornada de la Liga Saudí Roshn.

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En-Nesyri saltó al campo desde el banquillo al inicio de la segunda parte del choque ante el Neom, en sustitución del nigeriano George Ilenikhena, y solo necesitó unos 30 minutos para dejar su sello y marcar el único gol del partido, con el que dio al Al Ittihad un triunfo importante en su trayectoria en el campeonato.

En declaraciones tras el encuentro a la web de la Liga Saudí de Fútbol Profesional, el delantero marroquí desveló el secreto de la mejoría del Al Ittihad en la segunda mitad. Según explicó, el cuerpo técnico introdujo un pequeño ajuste táctico en el sistema de juego, lo que ayudó al equipo a llegar a la portería rival y a decidir el partido.

En-Nesyri elogió el esfuerzo de sus compañeros y subrayó que el Al Ittihad firmó una buena primera parte, aunque no logró convertir sus ocasiones en goles: «Doy las gracias a todos los jugadores por su gran actuación en la primera parte, cuando jugamos buen fútbol y tuvimos varias ocasiones ante un rival fuerte que también es peligroso en ataque».

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Las palabras del delantero marroquí aportaron un matiz importante a la lectura del partido. No atribuyó la victoria solo a su gol, sino que destacó el trabajo colectivo y el cambio que experimentó el rendimiento del equipo tras el descanso, en un encuentro que no fue fácil ante un rival con recursos ofensivos y capacidad para amenazar la portería del Al Ittihad.

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Los números de En-Nesyri confirman su valor ofensivo

Con su gol ante el Neom, En-Nesyri eleva su cuenta a 8 tantos en la Liga Saudí Roshn esta temporada tras disputar 12 partidos, según las estadísticas publicadas después del encuentro. Los datos indican además que marca un gol cada 89 minutos aproximadamente, lo que le mantiene entre los máximos goleadores del campeonato.

Estas cifras reflejan la clara eficacia del delantero marroquí, sobre todo porque no necesita jugar el partido completo para ser decisivo: el gol ante el Neom llegó después de empezar el encuentro en el banquillo, prueba de su capacidad para aprovechar las ocasiones que se le presentan, ya sea como titular o como suplente.

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La huella de En-Nesyri no se limitó al duelo de la 13.ª jornada. Ya había marcado dos goles al Neom la temporada pasada antes de volver a perforar su portería, de modo que se ha convertido en el equipo que más goles le ha encajado en la Liga Saudí Roshn.

El delantero marroquí también dedicó un mensaje de agradecimiento a la afición del Al Ittihad, a la que elogió por su presencia y su apoyo constante, y se comprometió a seguir trabajando para lograr más victorias en los próximos partidos.

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Entre su creciente cifra goleadora y su capacidad para decidir partidos desde el banquillo, el Al Ittihad cuenta con un arma ofensiva importante en En-Nesyri, que sigue confirmando su peso en la carrera del equipo esta temporada.