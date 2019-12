Del ascenso a la Libertadores: Tigre debutará en la Copa mientras juega en la segunda categoría

El Matador de Victoria es el único de los 47 equipos clasificados que milita en el ascenso de su país, un hecho casi inédito en el continente.

El 2 de junio de 2019 quedará en la historia del Club Atlético Tigre, el equipo que marcará la mayor curiosidad de esta edición de la : aquella noche, el Matador se consagró campeón de la Copa Superliga tras vencer por 2-0 a Boca, con el detalle de haberlo logrado apenas dos meses después de su descenso, como consecuencia de tres temporadas muy flojas y un sprint final que no alcanzó para mejorar ese promedio.

En el sorteo del máximo certamen continental para clubes, la bolilla del conjunto de Victoria aparece en el Bombo 3, producto de su puesto 91 en el ránking de CONMEBOL. Pero lo saliente de esto es que afrontará el certamen el próximo semestre, mientras lucha por volver a la Superliga .

Los dirigidos por Pipo Gorosito finalizaron la primera parte de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, en el cuarto puesto de la Zona 2, con 22 puntos en 15 fechas, después de un arranque inestable. Con esta posición, ingresaría en los cuartos de final del Reducido en busca del segundo ascenso.

No fue fácil para Tigre lograr el "permiso" del organismo sudamericano, ya que apenas logró la clasificación se le había impedido competir, pero desde Superliga argumentaron que, dado que lo logró a través de una Copa nacional y no del certamen regular, podía repetir lo hecho en el pasado por algunos equipos brasileños (Criciúma, Santo André, Paulista y Palmeiras) que hicieron lo propio con la Copa do , como así también Jorge Wilstermann de (fue campeón del Apertura 2010, descendió a fines de ese año y jugó la Libertadores 2011) y Santiago Wanderers (descendió tras perder la promoción pero había ganado la Copa de ).