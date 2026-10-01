Del aplazamiento a la resolución: la cronología completa de los movimientos de la UEFA en el caso Negreira y la fecha del juicio del Barcelona

El célebre caso Negreira, que persigue al Fútbol Club Barcelona desde hace años, ha entrado en un punto de inflexión decisivo y definitivo, después de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, anunciara su regreso a la línea de confrontación, armada con un enorme informe de su eterno rival, el Real Madrid, en una secuencia cronológica acelerada que termina con la investigación a finales de 2026 y comienza con el juicio en 2027.

La UEFA confirmó, en un comunicado oficial, haber recibido «una enorme cantidad de documentos» del Real Madrid relacionados con los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del comité técnico de árbitros de la Federación Española, un asunto que ha pasado a conocerse mediáticamente como «el caso Negreira».

Para entender el panorama actual, es necesario regresar a la secuencia cronológica de las medidas adoptadas por el organismo continental, así como a los nuevos pasos que está previsto ejecutar durante el próximo periodo, según el diario español «Marca».

Primera etapa: apertura de la investigación y posterior congelación

Todo comenzó cuando los inspectores de ética y disciplina de la UEFA detectaron indicios de una posible vulneración del marco legal del organismo a causa de dichos pagos, por lo que decidieron abrir una investigación oficial.

Sin embargo, el organismo decidió rápidamente suspender temporalmente su investigación, a la espera de lo que resultara del procedimiento penal en curso en los tribunales españoles.









Segunda etapa: el movimiento silencioso del Madrid

Durante el periodo de congelación del expediente de la UEFA, el Real Madrid se movió con discreción y preparó, hace unos meses, un informe detallado y exhaustivo que incluye el expediente completo del caso.

El club blanco buscó con ello garantizar que el Barcelona rindiera cuentas a nivel internacional, tras constatar la falta de avances concretos en el ámbito nacional.

Este movimiento coincidió con una reconciliación histórica entre el Real Madrid y la UEFA, y con su acercamiento a un acuerdo similar con la Asociación de Clubes Europeos (EFC), ya que el club insistió en todas las conversaciones en la necesidad de sancionar al Barcelona para preservar la credibilidad del fútbol.

Tercera etapa: la UEFA rompe el silencio

Y aquí llega el actual punto de inflexión, cuando la UEFA confirmó oficialmente haber recibido los documentos del Real Madrid relativos al célebre caso en el que se acusa al Barcelona de haber pagado sumas de dinero al exresponsable del comité de árbitros.

En su comunicado señaló: «Los inspectores de ética y disciplina de la UEFA también han recibido estos documentos y los analizarán dentro de su revisión», lo que significa en la práctica la reactivación de la investigación europea congelada desde 2023.

Cuarta etapa: el telón cae sobre la investigación

Los datos judiciales apuntan a que se espera que la investigación penal en España concluya a finales de 2026, después de que el juez responsable rechazara una solicitud presentada por el Real Madrid y respaldada por la Fiscalía para prorrogar la investigación seis meses más, lo que significa que la cuenta atrás de la investigación ha comenzado efectivamente.

Quinta y última etapa: la hora de la verdad y el juicio

Tras el fin de la investigación, está previsto que las actuaciones del juicio comiencen en el año 2027. En esta fase, la decisión final estará en manos de la UEFA, que, tras analizar los documentos del Madrid y escuchar los argumentos del Barcelona, deberá valorar si existen bases legales sólidas para imponer sanciones que podrían llegar hasta la exclusión europea, poniendo así fin al caso de corrupción arbitral más largo que ha sacudido al fútbol español.