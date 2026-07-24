El club Al Diriyah, recién ascendido a la Roshn Saudi League, continuó asestando golpes a los grandes de la competición, esta vez al club Al Ittihad, tras cerrar el fichaje de un nuevo jugador portugués.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Al Diriyah alcanzó un acuerdo con el portugués Pedro Gonçalves, extremo del Sporting de Lisboa, para su incorporación a sus filas durante el actual mercado de fichajes estival.

Gonçalves firmará un contrato que se extiende por dos temporadas con el equipo de Al Diriyah, con la posibilidad de ampliarlo por una tercera temporada, y percibirá un salario total de 30 millones de euros durante ese periodo.

Al Diriyah cerró esa operación por recomendación de su nuevo entrenador portugués Bruno Lage, quien lo situó en su lista de prioridades, logrando así el club saudí alcanzar un acuerdo con él.

Está previsto que el extremo portugués se someta al reconocimiento médico durante las próximas horas, antes de firmar los contratos de forma oficial y, posteriormente, incorporarse a la concentración de Al Diriyah.

Al Diriyah se impuso a muchos clubes saudíes que seguían al jugador de 28 años durante el último periodo, encabezados por Al Ahli y Al Ittihad.

El club recién ascendido a la Roshn League ya había asestado un golpe previo al Al Ahli, después de acordar con el centrocampista senegalés Idrissa Gana Gueye su incorporación a sus filas, tras la finalización de su contrato con su anterior club, el Everton.

Gonçalves está considerado uno de los jugadores más destacados del Sporting de Lisboa en los últimos años, concretamente desde su llegada al equipo en 2020 procedente del Famalicão, tras breves etapas en las categorías inferiores del Valencia y el Wolverhampton.

El logro individual más destacado de Gonçalves fue conseguir el título de máximo goleador de la liga portuguesa en su primera temporada con el Sporting de Lisboa 2020-2021, cuando lideró al equipo hasta la conquista del título.

A nivel colectivo, el jugador de 28 años lideró al equipo de la capital hasta la conquista del título de la liga portuguesa en 3 ocasiones, la Copa de Portugal una vez, otra la Supercopa, y la Copa de la Liga en dos ocasiones, además de la victoria con la selección de Portugal en la UEFA Nations League 2025.

Cabe recordar que Gonçalves disputó con el Sporting de Lisboa 41 partidos durante la pasada temporada, en los que consiguió marcar 15 goles y dar 9 asistencias.