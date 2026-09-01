«Dejó un legado y se marchó»: el Al-Ittihad anuncia la salida de Diaby hacia el Bayer Leverkusen

El club saudí Al-Ittihad anunció la marcha de su estrella francesa, Moussa Diaby, a las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El Al-Ittihad publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que repasó las mejores jugadas de Diaby con el equipo, bajo el título "Dejó un legado y se fue".

El club saudí anunció su aprobación para vender al extremo francés al Bayer Leverkusen, agradeciéndole el periodo que pasó entre sus filas.

Por su parte, el Bayer Leverkusen anunció el fichaje de Diaby, que regresa así al equipo 3 años después de su marcha en 2023, cuando se trasladó al Aston Villa inglés.

El club alemán reveló que el extremo francés lucirá el dorsal número 19 en la nueva temporada, mientras que el propio jugador dirigió un mensaje a la afición, en el que dijo: "Estoy en casa".

Según revelaron informes periodísticos anteriores, la marcha de Diaby del Al-Ittihad no le habría costado al club alemán más de 30 millones de euros, mientras que el propio extremo francés percibirá un salario anual de 6 millones de euros, en un contrato que se extiende por 5 años.

Diaby dejará el Al-Ittihad tras dos años que pasó entre sus filas, desde su llegada procedente del Aston Villa en el verano de 2024, en los que contribuyó a la conquista del equipo de la Roshn League y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas hace dos temporadas.

Y pese al descenso de nivel de todos los jugadores del equipo en general, entre ellos el propio Diaby, durante la temporada pasada, la estrella francesa acaparó el interés de numerosos clubes europeos, encabezados por el Inter de Milán, antes de que el Bayer Leverkusen lograra hacerse con sus servicios.

Por su parte, el Al-Ittihad trabaja actualmente en el fichaje del sustituto de Diaby, el japonés Ritsu Doan, extremo del Eintracht Frankfurt alemán, que se incorporará al equipo en el actual mercado veraniego.