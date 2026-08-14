El argentino Cristian Romero, capitán del Tottenham Hotspur, confirmó oficialmente su salida del equipo, como paso previo al anuncio de su esperado traspaso al Atlético de Madrid español.

El club español acordó cerrar la operación por una cantidad estimada en unos 34,2 millones de libras esterlinas (40 millones de euros), conservando el Tottenham una cláusula que le otorga el 15% del valor de cualquier futura reventa del jugador.

En una publicación de despedida a través de su cuenta de Instagram, el defensa de la selección argentina dirigió un mensaje a la afición del club, en el que expresa su orgullo por haber cumplido su sueño de dejar su nombre en la historia de los "Spurs", como capitán del equipo que puso fin a una sequía de títulos que se prolongaba durante 17 años.

Romero dijo en su mensaje de despedida: "Hoy me despido del lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un simple club de fútbol. Fue mi hogar, el escenario de mis desafíos y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte muy importante de nuestras vidas".

Y añadió: "Me marcho con el corazón lleno de recuerdos y con un enorme orgullo por todo lo que vivimos y por lo que vivimos para lograr juntos".

El capitán argentino continuó: "Cuando llegué aquí, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que el único camino era el trabajo duro, el sacrificio y conseguir algo que durante mucho tiempo pareció inalcanzable; levantar de nuevo un trofeo. Y lo hicimos".

Y prosiguió: "La trayectoria no fue perfecta, pero no quiero que los momentos difíciles definan mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años".

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Gracias a cada persona del club que compartió conmigo este viaje. Los cuerpos técnicos, los compañeros, los trabajadores y cada persona que trabaja entre bastidores. Todos ustedes son parte de mi historia y tienen un lugar especial en mi corazón".

El Atlético de Madrid llevaba mucho tiempo admirando al internacional argentino, en medio de las previsiones de que el Tottenham pudiera permitir su salida este verano en caso de recibir la oferta adecuada. El central siempre prefirió el traspaso a los rojiblancos, pese al interés de otros clubes por ficharle, como el Inter de Milán y el Arsenal, el tradicional rival del Tottenham en el norte de Londres.

El contrato del jugador de 28 años con el Tottenham se extendía hasta el verano de 2029; sin embargo, fue expulsado dos veces la temporada pasada durante la lucha del equipo por la permanencia en la Premier League, antes de que una lesión de rodilla le apartara de los últimos metros de la temporada.

El defensa argentino también se enfrentó a críticas de la afición cuando circularon informaciones sobre su intención de estar presente en la final de la primera fase de la liga argentina para ver a su club de origen, el Belgrano, ante el River Plate, en lugar de asistir al decisivo y último enfrentamiento del Tottenham ante el Everton, algo que el jugador subsanó finalmente al asistir al partido.

Romero disputó 124 partidos con la camiseta del Tottenham a lo largo de cinco temporadas, en los que marcó 12 goles y recibió 4 tarjetas rojas en la Premier League.

Y parece que la dirección del Tottenham ya había sentado las bases para compensar la salida de Romero este verano, tras la contratación de los defensas Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi.