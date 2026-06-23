«¡Dejaremos huella ante Messi!». Jamal El-Salamy explica la derrota ante Argelia

El entrenador marroquí Jamal Al-Salamy, seleccionador de Jordania, achacó la pronta eliminación de su equipo del Mundial 2026 a la falta de experiencia de sus jugadores en grandes torneos, tras perder 2-1 ante Argelia en el estadio San Francisco Bay Area.

Al-Salamy explicó que los cambios tácticos de Argelia, sobre todo la entrada de un delantero alto, aprovecharon la inexperiencia de su equipo, que encajó dos goles de córner mientras esperaba los cambios del descanso, y afirmó: «Hemos hecho un partido magnífico del que debemos estar orgullosos, y hemos jugado mejor que en nuestro primer encuentro contra Austria».

Sobre el último partido ante Argentina, lo ve «una oportunidad para brillar y dejar huella del fútbol jordano», pese a la eliminación en su debut mundialista.

Además, reveló que el príncipe heredero Al-Hussein bin Abdullah II visitó el vestuario para felicitar al equipo y animarlo.