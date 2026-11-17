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El centrocampista del Al-Qadsiah Tijjani Reijnders habló sobre la dolorosa derrota de su equipo por 5-0 ante Alemania. Reijnders confesó que el equipo perdió la mentalidad y dejó de jugar al fútbol tras encajar el segundo gol.

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Una noche de dos extremos en Berlín

Países Bajos sufrió un duro baño de realidad en su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, con una contundente derrota por 5-0 ante Alemania en el Olympiastadion. El ex del Manchester City se vio superado mientras los hombres de Xavi Hernández eran desarbolados por una implacable selección alemana en la segunda parte.

Pese al revés, Países Bajos pasa a cuartos de final como segundo de grupo, por detrás de Alemania.

Una batalla perdida en lo táctico y en la mentalidad

En declaraciones a NOS tras el pitido final, Reijnders señaló un descalabro en la disciplina táctica y en la mentalidad del equipo a medida que llegaban los goles en la segunda parte.

«En realidad, dejamos de jugar al fútbol. Pasamos enseguida a los balones largos y, además, apenas ganamos duelos. Y sí, así Alemania nos dominó claramente esta noche», explicó Reijnders.

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«Después del segundo gol, la mentalidad fue... sí, en un momento dado nos dejamos ir. Entonces todo fue muy rápido: cada vez encontraban espacios libres y conseguían lanzar un ataque».

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Grandes espacios y duelos perdidos

Al profundizar en los problemas estructurales que afectaron al centro del campo neerlandés, Reijnders señaló que no ganar los duelos individuales permitió a Alemania encontrar con facilidad a jugadores libres entre líneas.

«Sí, por supuesto, eso no debería pasar nunca. ¿Cómo es posible? Porque no lo haces a propósito. Dejarse ir, al menos eso supongo. Pero entonces, ¿cómo sucede? Sí, los espacios en nuestro equipo se hicieron demasiado grandes y encontraron al jugador libre una y otra vez», dijo Reijnders.

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«Sí, eso nos devuelve también a una cuestión táctica. Tendré que revisarlo. Pero sí, encontraron al jugador libre cada vez. Y, como he dicho, para empezar, sencillamente no estamos ganando nuestros duelos. Ellos se llevaron todos los segundos balones. Sí, así resulta muy difícil».

Reponerse de cara a los cuartos de final de primavera

Con la vista puesta en los cuartos de final de marzo, Reijnders reconoció que la dura derrota deja un sabor amargo tras un parón de selecciones en gran medida positivo.

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«¿Tenemos que recomponer los pedazos de aquí a marzo? Sí, esto es, evidentemente, un golpe bastante duro. Sobre todo porque hicimos una actuación brillante en el partido anterior y luego caímos así», concluyó Reijnders.

«Sí, desde luego que esto nos afecta. Pero también somos un grupo capaz de levantarse rápidamente. Lo creo de verdad. Será recordada como una de las semanas más extrañas que se hayan visto».