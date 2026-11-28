Compartir Sigue a GOAL en Google

Enzo Maresca ha defendido a Erling Haaland después de que el delantero encadenara cuatro partidos sin marcar tras un arranque fulgurante de 14 goles en sus primeros 12 encuentros. Tras el empate 2-2 del martes ante el Nápoles, el técnico del Manchester City insistió en que el estado de ánimo y los gestos de Haaland sobre el césped son normales en un delantero.

Anuncios

Maresca respalda a Haaland tras cuatro partidos sin marcar

Erling Haaland llega al Emirates Stadium después de cuatro partidos sin marcar, tras haber anotado 14 goles en sus primeros 12 encuentros de la temporada. Después del empate 2-2 del martes ante el Nápoles, Haaland reconoció que el City está buscando qué le falta y calificó la visita al Arsenal como el partido más difícil de la temporada hasta ahora.

Maresca recalcó que la frustración es natural cuando los resultados empeoran y recordó que Haaland bailaba sobre el césped y en los entrenamientos hace apenas unas semanas. "Erling está molesto. Yo estoy molesto porque no estamos ganando partidos. Pero este es nuestro trabajo, esto es fútbol. Por eso tengo que mantener el equilibrio", dijo Maresca.

Por qué los gestos de Haaland no preocupan al técnico del City

Varios vídeos de Haaland haciendo gestos sobre el césped han llamado la atención durante la racha de cuatro partidos sin ganar del Manchester City en todas las competiciones. Maresca descartó que el lenguaje corporal de su delantero estrella perjudique su rendimiento o refleje malestar en el vestuario.

"Creo que también gesticulaba cuando ganábamos partidos y no recibía balones", explicó Maresca. "Es un nueve. Los nueves viven el día a día pendientes de marcar goles y ganar partidos. Si no marcan o no ganan, se enfadan. Así que no creo que eso afecte a su juego, pero está claro que no le gusta no ganar partidos. Todos estamos en la misma situación".

Anuncios Anuncios

Haaland mantiene su nivel en los entrenamientos pese a la racha de cuatro partidos

Aunque Rayan Cherki y Ayyoub Bouaddi rescataron un empate 2-2 ante el Nápoles tras el reciente bajón del City, Maresca insistió en que Haaland no ha bajado el nivel de exigencia en los entrenamientos.

Related Topics

"Ha estado bien. Sí, normal, como desde el primer día. Insisto, hace unas semanas bailaba en el campo y en los entrenamientos. Está contento", añadió Maresca. "Es normal que los resultados afecten al estado de ánimo. Por eso necesitamos ganar partidos. Pero no veo ningún problema con Erling".

Haaland y Cherki se preparan para una visita decisiva al Arsenal

Cherki reflejó la urgencia que siente la plantilla al reclamar más energía y afirmar que el único objetivo es ganar en el norte de Londres.

Anuncios

Con seis puntos de diferencia entre el Arsenal y el City, tercero en la clasificación, Maresca confiará en que su nueve recupere la eficacia de cara a puerta en uno de los grandes escenarios de la temporada.