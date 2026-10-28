«He visto que mucha gente habla de la gala del Balón de Oro y que algunos se enfadan por nimiedades. Por eso quería aclarar algunas cosas», comenzó Henry en un vídeo publicado en Instagram.

Primero abordó el tema de Lamine Yamal. Cuando el jugador del Barcelona recibió al comienzo de la ceremonia el Trofeo Kopa al mejor futbolista sub-21 del mundo por tercera vez consecutiva, Henry, que presentó la gala junto a la presentadora británica Kate Scott, le preguntó con cierta provocación y un guiño: «¿Es este el premio que de verdad querías esta noche?».

La pregunta aludía, por supuesto, a que Lamine Yamal confiaba en sus posibilidades de ganar el Balón de Oro, que se entregaría más tarde. Henry, sin embargo, rechazó las críticas según las cuales había querido provocar otra declaración grandilocuente del joven de 19 años, que ya había llamado la atención por varias afirmaciones de ese tipo antes de la gala. «No quería en absoluto sacar a relucir su ego», recalcó Henry. «Puedo entender que no os gustara la broma. Pero, por favor, no afirméis eso».

Thierry Henry se deshace en elogios hacia Lamine Yamal: «Me encanta»

El exdelantero francés de talla mundial aseguró ser «un gran admirador» de Lamine Yamal. «Es un jugador increíble y uno de esos por los que pago para verlos jugar. Me encanta. Solo le pregunté si ese era realmente el premio que quería, porque sabía que el gran premio llegaría después. Por desgracia, no ganó».

Getty Images

Lamine Yamal acabó tercero, por detrás de Kylian Mbappe y del ganador, Harry Kane. Henry también se refirió a quienes, al parecer, se molestaron por su trato hacia Kane, recién coronado ganador del Balón de Oro. En concreto, porque Henry expresó abiertamente, en tono de broma, que prefería ver ganar a sus compatriotas franceses Mbappe y Michael Olise.

«Yo le dije a Kane: “Eres un justo ganador. Te lo mereces y eres un ejemplo de que el afán de trabajar y el trabajo duro son talentos. Bien hecho, Harry Kane”. Y, por cierto, desde el Mundial lo llamo Sir Harry Kane», recalcó Henry para dejar claro cuánto valora al goleador del Bayern de Múnich. El propio Kane ya se había mostrado completamente tranquilo la semana pasada respecto a la postura de Henry sobre los favoritos al Balón de Oro. Ambos coincidieron en una entrevista con el canal de televisión CBS Sports, para el que trabaja Henry, después del empate 2-2 del FCB ante el Arsenal en la Liga de Campeones. «No te preocupes», intervino Kane con una sonrisa cuando Henry explicó por qué veía a Mbappe u Olise por delante de él.

¿Fue irrespetuoso con su compañera de presentación Kate Scott? Thierry Henry lo aclara

El tercer asunto de la entrega del Balón de Oro del lunes en Londres que abordó Henry fue una broma con su compañera de presentación Kate Scott, a quien conoce muy bien por su trabajo conjunto en CBS Sports, que se interpretó erróneamente. «Por favor, dejad de decir que fui irrespetuoso con Kate. Nunca haría eso», aclaró Henry.

¿Qué ocurrió? Al presentar el Premio Sócrates, que lleva el nombre de un exinternacional brasileño, distingue a futbolistas por su especial compromiso humanitario y acabó en manos del jugador del Arsenal Bukayo Saka, Scott cometió un error de pronunciación. Dijo «Socratis» en lugar de «Socrates», por lo que Henry la corrigió. Más tarde recibió críticas por haber sido, supuestamente, irrespetuoso con Scott. Según Henry, se trataba de una broma ensayada de antemano.

«Kate estaba al tanto de la broma, podéis preguntarle. Dijo “Socratis” a propósito y yo tenía que corregirla diciendo “Socrates”», explicó el exjugador del Arsenal. «Dejad de inventar historias», concluyó Henry.



