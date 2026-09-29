Según ha podido saber el diario catalán Sport, el campeón récord alemán sigue de cerca la situación del defensa francés. Ya en verano habían surgido desde España rumores poco concretos sobre un interés del Bayern de Múnich en Kounde, que, entre otros, Sky desmintió.

Sin embargo, ahora la situación es diferente. En el campeón récord alemán estaría considerado como un posible sustituto de Min-Jae Kim, en caso de que el central abandone el club en invierno o en verano. Una vez más circulan rumores de que el surcoreano podría regresar a la Serie A o marcharse a la Premier League. AC Milan y Aston Villa, sobre todo, mostrarían interés.

Sin embargo, una salida de Kim en invierno parece poco probable. Se dice que el jugador de 29 años ya rechazó varias ofertas lucrativas el pasado verano, porque se siente muy a gusto a orillas del Isar y, en líneas generales, tampoco estaría descontento con su papel en el equipo del técnico Vincent Kompany. Aunque en la jerarquía interna es, en teoría, solo el central número tres por detrás de Jonathan Tah y Dayot Upamecano, Kim ya ha sido titular en cuatro ocasiones en lo que va de la todavía joven temporada y ha convencido con actuaciones sólidas.

¿Quién juega en lugar de Jules Kounde en el Barça?

Muy distinta es, en cambio, la situación de Kounde. El francés apenas tiene un papel secundario con el técnico Hansi Flick y, recientemente, se quedó tres veces seguidas en el banquillo durante más de 90 minutos. En total, en ocho partidos con el Blaugrana solo ha sido titular en dos. Eric Garcia, también central de formación, le ha ganado la partida al jugador de 27 años en el lateral derecho.

La degradación de Kounde no es, al parecer, una reacción impulsiva de Flick, sino una idea madurada desde hace tiempo por el exseleccionador alemán. Al menos eso se desprende de las declaraciones de Garcia, realizadas recientemente a la emisora SER Catalunya: "Este año Flick ya me advirtió de que jugaría más a menudo como lateral". Además, según se comenta, Kounde no habría regresado especialmente en forma del Mundial, que disputó, como en la temporada pasada con el Barça como lateral derecho titular de Francia.

Con todo, Kounde cuenta con un perfil de jugador que, por su flexibilidad en defensa, debería abrirle un gran mercado. Eso es precisamente lo que también admirarían en el Bayern, según afirma el informe de Sport. En el Barça tiene contrato hasta 2030.

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