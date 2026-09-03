Defiende sus intereses tras la pérdida de Mbappé: Eto'o revela el secreto de su fuerte apoyo a Infantino

Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, confirmó su firme apoyo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pese a las amplias críticas que este último ha recibido a raíz de su polémico proyecto de comercialización de derechos vinculados al Mundial.

Infantino se ha visto sometido a una gran presión tras un proyecto que no llegó a concretarse, relacionado con la venta de participaciones de los derechos comerciales del Mundial a inversores del sector privado, en medio de crecientes desacuerdos con la UEFA.

Pero Eto'o, exleyenda del Barcelona, afirmó en declaraciones al diario francés "L'Équipe" que ve en las políticas de Infantino una oportunidad real para que el fútbol africano logre un mayor desarrollo.

Eto'o explicó: "Nosotros ya vendemos el fútbol. ¿Quién financia el fútbol? Son las empresas que compran espacios de comunicación y publicidad. ¿Y quién es dueño de esas empresas? Europa también mira por sus intereses bajo la presión de los clubes".

Y añadió: "¿Por qué se nos juzga cuando nosotros también buscamos proteger nuestros intereses? Hoy, el presidente Infantino les da a los africanos la oportunidad de soñar con el desarrollo del fútbol".

El presidente de la Federación Camerunesa se refirió a lo que describió como el papel de Infantino en el desarrollo de la infraestructura del fútbol africano, señalando: "Ha contribuido a la mejora del fútbol africano. No habrías visto esta cantidad de sedes de federaciones que se han construido".

Grandes desafíos para las federaciones africanas

Eto'o habló del desacuerdo existente entre la UEFA y la FIFA, subrayando que la realidad de las federaciones africanas difiere mucho de la de sus homólogas europeas.

Dijo: "La UEFA es una federación importante para la FIFA y contribuye mucho al fútbol, pero no debe considerarse la única federación ni la más importante. Ese es un debate sesgado".

Y agregó: "La gente no es consciente de la magnitud de los desafíos que enfrentan los presidentes de las federaciones en África. ¿Creéis que podemos practicar fútbol sin los gobiernos? Hay federaciones que dependen en un 95 o incluso en un 100% del dinero de los Estados, que a su vez enfrentan grandes desafíos".

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"Si tuviéramos 20 millones, tendríamos a Mbappé y a Tchouaméni"

Eto'o puso de relieve las grandes diferencias económicas que sufren las federaciones africanas, subrayando que la escasez de recursos se refleja de forma directa en el desarrollo de los talentos y de la infraestructura.

Dijo: "Nunca podremos tener la misma visión de las cosas. Cuando ves algunas federaciones cuyo presupuesto no supera los 150.000 euros, ¿cómo pueden competir frente a los grandes países?".

Y añadió: "Nadie pregunta cómo logran algunos presidentes de las federaciones africanas organizar el fútbol en sus países. Y cuando se produce una fuga de talentos, nos dirigen las críticas".

Y continuó: "Si en Camerún tuviéramos un presupuesto de entre 20 y 40 millones de dólares al año, seguro que tendríamos a Mbappé, a Tchouaméni y a otros. Y habríamos organizado nuestro fútbol de mejor manera".

Cabe señalar que Mbappé y Tchouaméni tienen raíces camerunesas, pero la pareja eligió representar a la selección francesa.

Eto'o insistió en que las condiciones que vive el continente africano hacen difícil comparar a los presidentes de sus federaciones con sus homólogos en Europa, y agregó: "¿Cómo queréis que piense de la misma manera en que piensa el presidente de una federación europea?".

Y explicó: "Hay jóvenes que recorren 20 kilómetros solo porque sueñan con convertirse en futbolistas, debido a la ausencia de un campo cerca de sus casas. ¿Cuántos campos hay en París?".

Eto'o cerró sus declaraciones defendiendo de nuevo las iniciativas de Infantino, diciendo: "¿Por qué los africanos debemos impedirnos soñar y construir nuestros países de esta manera? Y eso pasa por iniciativas como la del presidente Infantino".