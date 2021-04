Defensa y Justicia - Palmeiras, por la Recopa Sudamericana: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Halcón quiere seguir haciendo historia y para eso deberá derrotar al Verdao, que no dejó una grata imagen a pesar de haber ganado la Libertadores.

Aunque Hernán Crespo decidió emigrar al fútbol brasileño luego de la obtención de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia quiere aprovechar la chance que le dejó su último entrenador para seguir haciendo historia. El Halcón va por su segunda estrella internacional en la Recopa Sudamericana, pero para eso deberá derrotar al campeón de la Copa Libertadores: Palmeiras.

El Verdao, que eliminó a River y se impuso ante Santos en la final, no dejó la mejor imagen a pesar de la consagración. El conjunto de Abel Ferreira sufrió de más ante el Millonario a pesar de tener un robusto resultado a su favor, le ganó apenas 1-0 al Peixe en el Maracaná y, no solo cayó en el Mundial de Clubes ante Tigres, lo cual no le permitió disputar el partido definitorio ante Bayern Munich, sino que, además, perdió por penales en el choque por el tercer puesto ante el Al Ahly egipcio. Y si bien venció a Gremio en la final de la Copa de Brasil unas semanas más tarde, finalizó 7° en el Brasileirao, a 13 puntos de Flamengo.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE DEFENSA Y JUSTICIA

Luego de la derrota ante Boca en La Bombonera, en Varela quedó un sabor agridulce. Más allá de considerar que su equipo fue superior al rival, Beccacece se fue con bronca por el penal que no le cobraron sobre la hora de Marcos Rojo sobre Adonis Frías. Más allá de que la bronca todavía dura, el plantel volvió a los entrenamientos el pasado domingo y se encuentra concentrado desde el lunes en el predio de Bosques. La mejor noticia, por ahora, es que todos los testeos por COVID-19 resultaron negativos, por lo que el DT tendrá a todos a disposición.

Lista de Buena Fe para la @ConmebolRecopa 📋https://t.co/afh5hJ0NjC — Defensa y Justicia (Seguí cuidandote😷) (@ClubDefensayJus) April 5, 2021

LA POSIBLE FORMACIÓN DE INDEPENDIENTE

Luego de un cierre de campeonato muy lejos de lo esperado, Palmeiras se quedó con la Copa de Brasil a principios de marzo y comenzó con el pie derecho el campeonato estadual Paulista: lleva un mes invicto, en los que consiguió, además de un nuevo título, dos empates y tres victorias. Así, el portugués Abel Ferreira no tocará demasiado el equipo, que será hasta muy parecido al que levantó la Libertadores, aunque con la inclusión de Felipe Melo, quien por aquel entonces se encontraba lesionado.

Así, un posible once sería con Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga; Willian, Rony y Luiz Adriano.

DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El choque de ida entre el Halcón y el Verdao se disputará el miércoles 7 de abril, desde las 21:30 hs. en el estadio Norberto Tomaghello, con arbitraje del uruguayo Leodán González.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por ESPN y DirecTV Sports, disponible para todos aquellos que tengan contratado el servicio básico de cable y/o la compañía de televisión satelital. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).