Defensa de Egipto: «Vamos a jugar un partido histórico y haremos que nuestro país se sienta orgulloso»

Karim Hafez, lateral izquierdo de Egipto, afirmó que el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina es un hito histórico para los «Faraones» y que los jugadores lo afrontarán con determinación para hacer feliz a la afición.

En declaraciones a «beIN Sports» antes del partido, afirmó: «Es un partido histórico y daremos todo para que nuestro país se sienta orgulloso».

Y añadió: «Somos muy conscientes de lo que debemos ofrecer en el Mundial, y disfrutaremos de este momento, pero al mismo tiempo daremos el 100 % de nuestro esfuerzo sobre el terreno de juego».

Además, reveló el último mensaje del seleccionador, Hossam Hassan: «Siempre nos apoya y nos pide disfrutar del momento».

Finalmente, Hafez reafirmó la ambición del equipo: «Esperamos conseguir la victoria».

Hafez repite en el once tras ser titular ante Australia en la ronda de 32, partido que Egipto ganó 4-2 en penaltis tras empatar 1-1 en los 120 minutos.

Argentina, por su parte, avanzó a octavos tras ganar 3-2 a Cabo Verde en prórroga y buscará superar a Egipto en un duelo de alto voltaje.