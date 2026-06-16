Defensa de Bélgica: «Fuimos indulgentes con Egipto... y neutralizamos a Salah y a Marmoush»

Brandon Michele, defensa belga, admitió que su equipo no brilló en la primera parte contra Egipto, aunque resaltó que los «Diablos Rojos» neutralizaron a Mohamed Salah y Omar Marmoush. El partido terminó 1-1 en el Mundial 2026.

Egipto se adelantó con gol de Imam Ashour, pero Bélgica igualó en la segunda parte y sumó un punto en el debut del Grupo 7.

Tras el partido, Micheli admitió a FlashScore que su equipo fue poco agresivo en los duelos del primer tiempo, lo que concedió a Egipto ventaja en muchos balones divididos.

«Fuimos demasiado laxos en los duelos individuales y perdimos muchos; además, fuimos descuidados con el balón, así que no impusimos nuestro ritmo».

Tras el descanso, según el zaguero del Club Brugge, Bélgica mejoró: «En la segunda parte mostramos más entusiasmo, fuimos más agresivos y jugamos más rápido».

Aun así, cree que merecían la victoria por su dominio en la segunda parte.

«Es una pena no haber ganado, pero merecíamos los tres puntos por lo hecho en la segunda parte», afirmó.

Sobre sus duelos individuales con Mohamed Salah y Omar Marmoush, afirmó que la defensa logró anular su peligro.

“El trabajo con Nathan Ngoy fue fantástico y logramos contener a Salah y Marmoush; su influencia en el juego de Egipto fue muy limitada”.

«Estuvimos bien organizados, sobre todo en la segunda parte, y todo el equipo se posicionó de forma excelente en defensa».

Las estadísticas confirman que Salah y Marmoush solo remataron una vez a puerta, lo que Micheli considera prueba del éxito defensivo belga.

Bélgica se prepara para enfrentar a Irán en la segunda jornada, mientras Egipto se medirá a Nueva Zelanda en un duelo clave para avanzar.

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