Deeney, capitán del Watford, no volverá a entrenar para proteger a su hijo

El delantero inglés alega los problemas respiratorios de su hijo de cinco meses. "Cuando les explique mis motivos lo van a entender", asegura.

Otra competición que parece que tiene más cercana su vuelta es la Premier League. De hecho, el Gobierno inglés, quiere reanudar la competición a mediados de junio, a tenor de las palabras de Oliver Dowden, ministro de cultura británico.

Sin embargo, se han encontrado con alguna voz discordante. Troy Deeney, capitán y delantero del , asegura que no volverá a entrenar con su equipo, debido a los problemas respiratorios de su hijo. "He dicho que no voy a ir. Cuando les explique mis detalles personales lo van a entender. Mi hijo de cinco meses tiene problemas respiratorios. No quiero volver a casa y ponerle en peligro", confirmó el inglés en el podcast 'Talk the Talk'.

El delantero no le ve sentido a la medida de volver a la competición en junio, fecha en la que no será posible realizar otras actividades. "Solo digo una cosa. No puedo cortarme el pelo hasta mediados de julio, pero sí puedo meterme en el área con 19 personas y saltar a por un balón. No sé cómo funciona eso. Nadie puede responder a esas preguntas, no porque no quieras, sino porque no tienen la información", dijo el punta, a pesar de que los equipos de la Premier ya votaron a favor de volver a los entrenamientos.

Por último, el jugador del Watford dejó en un segundo plano el dinero en un momento de grave crisis sanitaria mundial. "He perdido a mi padre, a mi abuela, a mi abuelo... para mí eso es más importante que unas cuantas libras más en el bolsillo", aseguró.