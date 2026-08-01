El Barcelona continúa con sus intensos esfuerzos por cerrar el fichaje de un nuevo delantero que lidere el ataque del conjunto catalán durante la próxima temporada, en medio de la continuidad de las negociaciones para hacerse con el argentino Julián Álvarez, mientras surgen nombres alternativos sobre la mesa del director deportivo Deco.

El diario español "As" reveló que el delantero griego Vangelis Pavlidis, estrella del Benfica portugués, es una de las opciones que baraja la directiva catalana como plan alternativo en caso de que se complique el fichaje de Álvarez.

El interés por Pavlidis aumentó tras la dura lesión que sufrió Eli Junior Kroupi, quien estará ausente de los terrenos de juego durante un periodo que oscila entre 3 y 4 meses debido a una fractura en el metatarso, lo que coloca al Barcelona ante la necesidad urgente de reforzar sus filas ofensivas.

Y aunque Pavlidis no encabeza la lista de prioridades del club, sus características técnicas y sus evidentes capacidades goleadoras, además de su coste relativamente bajo en comparación con las otras alternativas, lo convierten en una opción atractiva para la dirección deportiva.

El futuro de la operación está estrechamente ligado a la situación de Ferran Torres, quien sigue contando con la confianza del entrenador Hansi Flick, ya que el club busca renovar su contrato. Sin embargo, su posible marcha durante el actual periodo de traspasos le daría a Deco un mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes.

Pavlidis cuenta con un llamativo registro goleador, ya que marcó 30 goles y dio 6 asistencias en 53 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, después de incorporarse al Benfica por 18 millones de euros procedente del club neerlandés AZ Alkmaar en 2024.

El jugador de 27 años reforzó su estatus esta semana al marcar un póker ante el St. Gallen suizo en la ronda de clasificación para la Europa League, devolviendo su nombre al foco de atención europeo.

Pavlidis guarda un recuerdo especial para la afición del Camp Nou, ya que anotó un histórico triplete en apenas 29 minutos contra el Barcelona durante un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones la temporada pasada en Lisboa, convirtiéndose en el jugador más rápido en lograr esa hazaña contra el conjunto catalán en competiciones europeas, pese a que el Barça terminó ganando por 5-4 en un emocionante encuentro.