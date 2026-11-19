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El director deportivo del Barcelona, Deco, ha repasado los fichajes durante su etapa en el cargo y ha señalado al jugador que más lamenta no haber incorporado al club. El exinternacional portugués admitió que los obstáculos económicos han condicionado a menudo la estrategia del Barcelona, pese a tener una idea clara de la plantilla que quería construir.

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Los límites económicos impidieron al Barcelona fichar a su gran objetivo

El Barcelona intentó fichar a Luis Diaz durante el mercado de verano de 2025, pero las estrictas limitaciones económicas frustraron la operación. Sin poder cerrar el traspaso, el conjunto catalán vio cómo el internacional colombiano dejaba el Liverpool para fichar por el Bayern de Múnich en una operación cifrada, según se informó, en 75 millones de euros. Desde entonces, el jugador de 29 años ha brillado en su nuevo club.

Diaz no ha sido el único nombre destacado que se le ha escapado al Barcelona desde que Deco asumió la responsabilidad de los fichajes en 2023. Las restricciones del Fair Play Financiero y unas elevadas exigencias salariales ya habían obligado al club a renunciar a Bernardo Silva tras intentar ficharlo durante varios mercados, lo que permitió que el centrocampista se incorporase gratis al Real Madrid, su eterno rival , a principios de este año.

El verano pasado también dejó frustraciones en la búsqueda de un nuevo delantero centro para sustituir a Robert Lewandowski. El Atlético de Madrid se negó a vender a Julian Alvarez, campeón del mundo en 2022 , por lo que Deco acabó fichando a Gabriel Jesus, procedente del Arsenal .

Deco destaca a Diaz en una entrevista radiofónica

En una entrevista en el programa de la radio catalana Tot Costa, Deco repasó los objetivos que no logró llevar al Camp Nou. Preguntado por el jugador al que más ganas tenía de fichar, el director deportivo respondió sin rodeos: «Luis Diaz».

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Deco había sido el principal defensor del fichaje del delantero, al que consideraba desde hacía tiempo ideal para el proyecto deportivo del Barcelona. El exinternacional portugués valoraba la velocidad, la intensidad, la versatilidad en ataque y la capacidad para superar defensas del atacante.

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El dinero y las decisiones del entrenador marcan la estrategia de fichajes

Estos fichajes frustrados ilustran el difícil equilibrio que Deco ha tenido que mantener mientras remodelaba la plantilla del campeón de LaLiga. Las limitaciones económicas han condicionado repetidamente las posibilidades del Barcelona en el mercado y han obligado a sus dirigentes a buscar alternativas a objetivos prioritarios como Silva y Diaz.

Los obstáculos económicos no han sido los únicos: la sintonía con el cuerpo técnico también ha influido en las decisiones finales. Deco quería fichar al defensa del Inter Alessandro Bastoni, pero el entrenador Hansi Flick decidió no intentar su incorporación.

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Bastoni sigue en el radar de Deco en el Camp Nou

Pese a la postura anterior de Flick, Bastoni sigue firmemente en el radar de Deco . El director deportivo del Barcelona sigue admirando al peso pesado de la Serie A y aún quiere llevarlo al Camp Nou.