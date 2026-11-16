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El Barcelona ha intensificado sus movimientos en el mercado de invierno en busca de un nuevo fichaje que refuerce la línea defensiva, en un contexto marcado por las lesiones que han golpeado al equipo y por la pérdida de solidez atrás en algunos de los grandes partidos.

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Según el diario español «AS», las lesiones de Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen, unidas a ciertas dudas defensivas mostradas en los grandes partidos, han llevado a la dirección deportiva del Barcelona, encabezada por Deco, a intensificar sus movimientos en el mercado en busca de un central de primer nivel que pueda llegar el próximo mes de enero.

Este asunto ya llevaba tiempo sobre la mesa de los despachos azulgranas. De hecho, al mismo tiempo que se movía por Rodri, el club preguntó al Manchester City por la situación del croata Josko Gvardiol, pese a que este renovó su contrato con el conjunto inglés hasta 2031.

Gvardiol representaba el perfil ideal que buscaba el Barcelona: un central zurdo con experiencia pese a su juventud, ya que tiene 24 años, y capaz además de jugar como lateral izquierdo.

Sin embargo, cerrar esta operación parece imposible por ahora, salvo la opción de hacerse con el jugador en calidad de cedido, a no ser que el clima de tensión en el Manchester City siga en aumento.

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En la misma línea, Sky Sport Alemania volvió a poner hace unos días sobre la mesa el nombre de Jonathan Tah. El central alemán ya fue vinculado con el Barcelona hace dos temporadas, cuando su contrato con el Bayer Leverkusen estaba a punto de expirar, aunque finalmente optó por fichar por el Bayern Múnich.

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La incorporación de Tah también se antoja complicada para el Barcelona, ya sea mediante un traspaso definitivo o una cesión, a pesar de que no es titular indiscutible y se alterna en el once con Dayot Upamecano y Kim Min-jae.

Desde la salida de Íñigo Martínez, han ido creciendo en el Barcelona las voces que reclaman la llegada de un central con personalidad de líder y gran experiencia, con el objetivo de aumentar las opciones del equipo de pelear por la Liga de Campeones.

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La temporada pasada, Deco avanzó mucho en las negociaciones para fichar a Alessandro Bastoni, pero el Inter de Milán se mostró excesivo en sus pretensiones económicas. Además, Hans Flick descartó la idea de incorporar al jugador después de ver su expulsión en el Bosnia-Italia, partido que precedió al nuevo fracaso de la selección italiana para clasificarse para el Mundial.

A todo ello se sumó que se abrió la posibilidad de fichar a Rodri, de modo que el dinero que estaba reservado para Julián Álvarez o para un nuevo central se destinó a cerrar la operación del centrocampista madrileño.

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Vuelta a la casilla de salida

El Barcelona ha vuelto a la casilla de salida en el asunto del refuerzo para el centro de la defensa, después de que Flick y Deco creyeran que dar más confianza a Gerard Martín, junto con los efectivos disponibles, bastaría para cubrir esa posición.

Al mismo tiempo, Flick había decidido apostar por Eric García en el lateral derecho, lo que redujo las opciones específicas para el eje de la zaga a Pau Cubarsí, Christensen y Gerard Martín.

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Ese número parece insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que el central danés sufre lesiones de forma recurrente, algo que acentúa la necesidad del equipo de sumar una nueva pieza a la línea defensiva.

Tres meses después del inicio de las competiciones, Flick admitió la posibilidad de fichar a un nuevo central si las circunstancias lo permiten, pero la complejidad del mercado y las restricciones que pesan sobre el Barcelona por las normas del juego limpio financiero complican la tarea.

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En este sentido, el diario «La Vanguardia» informó hace diez días de que el Barcelona no podrá cerrar nuevas incorporaciones en enero salvo que se produzcan salidas en la plantilla.

La lista de opciones que maneja el Barcelona incluye otros nombres: el agente André Cury sigue ofreciendo al club al central Nathan, mientras que Jon Martín gusta a los responsables del conjunto catalán.

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No obstante, Deco fue claro durante el pasado mercado de verano sobre el tipo de fichaje requerido, al subrayar que el central que llegue debe tener una experiencia contrastada y ser capaz de aportar de inmediato, sin necesidad de un largo periodo de adaptación.

Cristian Romero figuraba en la lista de candidatos para reforzar al Barcelona, pero el hecho de no reunir el perfil de central zurdo hizo que quedara descartado.

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El reto para Flick y Deco pasa ahora por cómo gestionar este asunto en las próximas semanas, más aún cuando el director deportivo azulgrana acostumbra a sorprender cada temporada a los medios con nombres que nunca habían aparecido en la prensa.

Si en el pasado Deco ya logró moverse por Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, las opciones con las que podría sorprender a todos esta vez siguen abiertas a cualquier posibilidad.