El FC Barcelona continúa con sus intensos esfuerzos para cerrar el fichaje de un nuevo delantero que lidere la línea ofensiva del conjunto catalán la próxima temporada, en medio de la continuidad de las negociaciones para hacerse con el argentino Julián Álvarez, mientras surgen nombres alternativos sobre la mesa del director deportivo, Deco.

El diario español "As" desveló que el delantero griego Vangelis Pavlidis, estrella del Benfica portugués, es una de las opciones que baraja la directiva catalana como plan alternativo en caso de que se complique la operación por Álvarez.

El interés por Pavlidis ha aumentado tras la dura lesión que sufrió Ely Junior Kroupi, que estará ausente de los terrenos de juego durante un periodo de entre 3 y 4 meses por una fractura en el metatarso, lo que sitúa al Barcelona ante la urgente necesidad de reforzar sus filas ofensivas.

Y aunque Pavlidis no encabeza la lista de prioridades del club, sus características técnicas y su evidente capacidad goleadora, además de su coste relativamente bajo en comparación con las otras alternativas, lo convierten en una opción atractiva para la dirección deportiva.

El futuro de la operación está estrechamente ligado a la situación de Ferran Torres, que sigue contando con la confianza del entrenador Hansi Flick, ya que el club busca renovar su contrato, si bien su posible salida durante el actual periodo de fichajes le concederá a Deco un mayor margen de maniobra en el mercado.

Pavlidis cuenta con un notable registro goleador, ya que marcó 30 goles y dio 6 asistencias en 53 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, después de incorporarse al Benfica por 18 millones de euros procedente del club neerlandés AZ Alkmaar en 2024.

El jugador, de 27 años, reforzó su posición esta semana al marcar un póker en la portería del St. Gallen suizo en la fase de clasificación para la Europa League, devolviendo su nombre al foco de atención europeo.

Pavlidis guarda un recuerdo especial para la afición del Camp Nou, ya que marcó un histórico triplete en tan solo 29 minutos contra el Barcelona durante un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones la temporada pasada en Lisboa, convirtiéndose en el jugador más rápido en lograr esta gesta ante el conjunto catalán en competiciones europeas, pese a que los blaugranas terminaron ganando por 5-4 en un emocionante encuentro.