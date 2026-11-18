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Deco, director deportivo del Barcelona, aseguró este miércoles que todas las posibilidades siguen abiertas en cuanto a la incorporación de un nuevo central durante el próximo mercado de invierno, ante las lesiones que han castigado la línea defensiva del equipo.

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Deco, director deportivo del Barcelona, aseguró este miércoles que todas las posibilidades siguen abiertas en cuanto a la incorporación de un nuevo central durante el próximo mercado de invierno, ante las lesiones que han castigado la línea defensiva del equipo.

El exinternacional portugués señaló que la decisión se tomará después de hablarlo con el entrenador, Hans Flick, y de evaluar las opciones disponibles.

En una entrevista con «Radio Catalunya», en presencia de Bojan Krkić, coordinador de la dirección deportiva del club, Deco se refirió a la crisis de lesiones que ha mermado las opciones defensivas de Flick: «Si miras la situación, verás que hemos sufrido un gran número de lesiones, y eso no es normal en noviembre. Andreas, Eric, Koundé y después Xavi Espart».

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Y añadió: «En cuanto a número, teníamos más opciones con Xavi (Espart), y el entrenador estaba contento con las alternativas disponibles».

Sobre la posibilidad de acudir al mercado de invierno para fichar a un nuevo defensa, Deco afirmó: «Todo es posible. Hemos visto que Xavi Espart ha empezado a consolidarse, y eso nos da una opción más en la plantilla».

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Y prosiguió: «Es cierto que las lesiones han complicado las cosas y, por supuesto, tenemos que analizar la situación y sentarnos con el entrenador para tomar la decisión».

Además, subrayó: «Si queremos entrar en el mercado en enero, tenemos que saber muy bien qué es lo que buscamos».

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El Barcelona ha sufrido una serie de lesiones en defensa durante las últimas semanas, entre ellas las de Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé y Xavi Espart, lo que ha obligado a Flick a lidiar con la falta de efectivos y a modificar la posición de algunos jugadores.

Las prioridades del Barça

En cuanto al cambio de prioridades del Barcelona en el mercado, que ha pasado de buscar un delantero centro puro a un central zurdo, Deco explicó que los planes del club varían en función de las necesidades del equipo y de las oportunidades disponibles.

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«Las cosas cambian constantemente. El entrenador le dijo a Bojan que esta temporada quería probar a Raphinha en otras posiciones, y ya había empezado a dar señales en esa dirección», declaró.

Y añadió: «Fichar a Julián Álvarez era imposible por sus exigencias económicas, Raphinha ya jugó el primer partido como 9 puro y empezó a darnos soluciones, y la operación de Gabriel Jesus tampoco era sencilla. Todo eso nos fue llevando poco a poco a la situación actual».

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Sobre el margen disponible en el límite salarial y la posibilidad de financiar nuevos fichajes, Deco insistió en que el club trabaja continuamente para mejorar su situación económica, y precisó que la cuestión tiene más que ver con las normas del juego limpio financiero que con la masa salarial total.

«No queremos debilitar al equipo ni queremos que se vaya ningún jugador que pueda ayudarnos», señaló el exmediocampista azulgrana.

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Estas declaraciones llegan en un momento en el que las restricciones económicas siguen siendo uno de los principales desafíos para la directiva del Barcelona, ya que varios informes de la prensa española apuntan a que el margen del club según las normas del juego limpio financiero es limitado.

Esto podría hacer que el fichaje de un nuevo defensa dependa de encontrar una oportunidad adecuada que no suponga una carga adicional para el presupuesto, o de liberar margen económico mediante otros movimientos.