El Barcelona está llevando a cabo movimientos intensos en el mercado de fichajes veraniego, con la dirección deportiva tratando de resolver una serie de asuntos abiertos, especialmente los relacionados con los jugadores que podrían abandonar el equipo durante el presente verano.

En este sentido, el diario"Sport"catalán reveló que el destacado agente de futbolistas Jorge Mendes llegó la mañana de este jueves a la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat, para asistir a la presentación de Joao Cancelo como nuevo jugador del Barcelona, antes de mantener una reunión con el director deportivo Deco, tras un almuerzo que compartió también con el presidente del club, Joan Laporta.

La reunión entre Mendes y Deco duró cerca de una hora en un hotel de Barcelona y se centró principalmente en las situaciones de Marc Casadó y Alejandro Baldé.

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Deco quiso poner al corriente al agente portugués sobre la situación de ambos. El caso de Casadó parece el más urgente, ya que el centrocampista debe encontrar una salida del Barcelona durante el presente periodo de fichajes, mientras el club trabaja para alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

La situación de Baldé, en cambio, difiere de la de Casadó, ya que el futuro del lateral izquierdo sigue sin resolverse, aunque no afronta la misma situación que vive el centrocampista. Sin embargo, existen algunas dudas dentro del club sobre su nivel durante determinados tramos de la temporada.

El diario catalán añadió: "Como ya explicó (Sport) anteriormente, la opción de marcharse a la liga saudí no atrae a Casadó, pese a las tentadoras ofertas económicas que ha recibido, y por ello Mendes ha intensificado durante los últimos días sus gestiones para buscar clubes en ligas más competitivas que resulten aceptables para el jugador".

Las exigencias económicas del Barcelona respecto a Casadó son muy elevadas, ya que el club ha fijado el valor del jugador en unos 40 millones de euros. Y mientras el joven español despierta el interés de varios clubes, los clubes saudíes parecen los más capaces de pagar esa cantidad.

Rechazo del Milan

El nombre de Casadó se ha vinculado durante los últimos días con el Nottingham Forest inglés y el Benfica portugués, y las gestiones de Mendes podrían dar lugar a la aparición de otros clubes interesados en el jugador, pero el Barcelona podría verse obligado finalmente a rebajar sus exigencias económicas para completar la venta.

Mendes también ofreció al centrocampista al Milan, pero el club italiano no contempla su fichaje actualmente.

La venta de Casadó figura entre las prioridades del Barcelona, sobre todo dado que el club busca mejorar el margen salarial, intentando conservar un porcentaje de los derechos del jugador en caso de una venta futura, o la posibilidad de recuperarlo.

Casadó está ligado por contrato al conjunto blaugrana hasta el 30 de junio de 2028, después de renovar su contrato en 2024 coincidiendo con su ascenso al primer equipo.

Hasta el momento ha disputado 75 partidos oficiales con el Barcelona, en los que ha marcado un gol y dado 7 asistencias, además de participar en dos partidos con la selección española absoluta.

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