En el programa de Sky "Meine Geschichte", el vicepresidente de la DFB respondió afirmativamente a la pregunta del presentador Riccardo Basile sobre si había pensado en la instalación de Tuchel en el banquillo de la selección alemana.

"Sí, en verano no. (...). Pero la idea sí la habría tenido", dijo Watzke, y subrayó: "Quedamos eliminados en Catar de una manera bastante lamentable. ¿Y entonces? Entonces, por la noche, durante una noche o dos, sí te pones a pensar qué podría pasar ahora". ¿Por qué no apostó por el actual seleccionador de Inglaterra como sucesor de Hansi Flick? El hoy de 67 años trabaja para la DFB desde enero de 2022, pero en aquel momento no estaba implicado en la toma de decisiones después de que Alemania cayera en Catar por segunda vez consecutiva en la fase de grupos de un Mundial.

"Entonces todavía estaba Oliver Bierhoff, ahora está Rudi Völler. No es mi decisión quién será seleccionador", dijo Watzke, y explicó: "La postura de base era simplemente esta: seguimos con Hansi Flick. Y Hansi es un entrenador excelente, ya ves ahora mismo lo que está haciendo allí en el Barcelona". Sin embargo, Watzke ya tenía la sensación de que, tras "un fracaso así", la cosa podría ponerse "difícil". "A toro pasado probablemente también tuve razón, ¡los partidos posteriores también fueron un desastre!"

¿Por qué se pelearon Thomas Tuchel y Hans-Joachim Watzke?

Aun así, sorprende la reflexión de Watzke sobre Tuchel. La relación entre el histórico dirigente del Borussia Dortmund y el exentrenador del BVB fue considerada durante mucho tiempo como rota. El trasfondo de la disputa es el atentado contra el autobús del equipo del club de la Bundesliga cuando se dirigía al partido de ida de cuartos de final de la Champions League contra el AS Monaco en abril de 2017. Tuchel, que entonces seguía en el cargo, lo presentó posteriormente de tal manera que Watzke había determinado que su equipo debía jugar de todos modos. Al parecer, algunos jugadores decidieron por sí mismos jugar.

La UEFA fijó entonces el partido para el día siguiente a las 18.45 horas. No comparecer habría significado probablemente una derrota automática. Por otra parte, posteriormente algunos futbolistas como el entonces capitán Marcel Schmelzer o Nuri Sahin también revelaron que, tras el atentado, no podían pensar en fútbol. El BVB perdió por 2-3 y quedó eliminado de la máxima competición continental tras un 1-3 en la vuelta.

Preguntado por si la versión de Tuchel había sido para él personalmente "la mayor decepción humana", Watzke respondió: "En cualquier caso, fue una grande. ¡Sí! ¡Sí!". ¿Cuánto tiempo le costó digerir que en la opinión pública se le retratara con una imagen que no se correspondía con la verdad? "Eso es un problema enorme, porque si ya no te guardas los procesos internos, sino que todo sale hacia fuera y además de forma tergiversada... Pero me di cuenta de que daba igual lo que yo dijera o lo que dijeran otros. Simplemente había determinados círculos que querían eso. Que encajaba muy bien que un funcionario del fútbol sin alma les dijera a los jugadores lo que tenían que hacer. Eso encajaba perfectamente en la imagen."

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¿Se han reconciliado Hans-Joachim Watzke y Thomas Tuchel?

Watzke subrayó, sin embargo, que perdonar a Tuchel no le supuso ningún esfuerzo. "No se trata en absoluto de perdonar o no perdonar. Sigo considerando a Tuchel un entrenador excelente", dijo, antes de añadir: "En aquel momento tuvimos un desacuerdo masivo, eso está claro. Pero en algún momento siempre se sigue adelante. Y si hoy nos vemos: hablamos con normalidad, conversamos. Y cuando los ingleses me preguntaron qué pensaba de Tuchel, solo dije: podéis hacerlo a ciegas. Vais a conseguir a uno de los mejores entrenadores. Thomas Tuchel también estaba sometido a una presión máxima".

Esa presión se la había "autoimpuesto", explicó Watzke. "Y, como he dicho, al final, también a posteriori, siempre he sentido respeto por eso, porque no sé si, cuando estabas sentado en el autobús en ese momento, las cosas se sentían de otra manera para ti, porque eso también hay que respetarlo."

El BVB encontró en 2017 un final de temporada conciliador con la conquista de la Copa, pero aun así llegó la separación de Tuchel. Tras pasar por el PSG, el Chelsea y el FC Bayern Múnich, el 53 años asumió en 2025 la selección inglesa. Watzke, por su parte, tuvo una participación decisiva en la instalación de Jürgen Klopp como sucesor de Julian Nagelsmann tras el Mundial de 2026.



