Algunos clubes de la Premier League inglesa sintieron "estupor" ante los comentarios realizados por el primer ministro británico Andy Burnham, que parecieron restar importancia al fallo dictado contra el Manchester City, hasta el punto de que ahora están "preocupados" por la injerencia política en el proceso de apelación.

El Manchester City fue condenado oficialmente por la Premier League inglesa, en 114 de los 115 cargos imputados en su contra, por irregularidades financieras.

El primer ministro británico había declarado a la cadena "BBC" que estaría "muy preocupado" si los propietarios del Manchester City decidieran vender el club tras ser condenado por infracciones de las normas financieras de la Premier League inglesa.

Según la corporación de radiodifusión británica "BBC", las declaraciones del primer ministro británico colocaron al organismo regulador independiente del fútbol en una posición difícil.

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Burnham estuvo sometido a una presión creciente en relación con su vínculo con los propietarios del club procedentes de Abu Dabi durante su etapa al frente del cargo de alcalde del Gran Mánchester.

El nivel de escrutinio llegó hasta tal punto que la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, exigió a la oficina del primer ministro que publicara todos los detalles de las reuniones entre el primer ministro y las principales personalidades del club.

Fuentes de alto nivel del club afirmaron que encontraron los comentarios "muy extraños" y que resultaban "en el mejor de los casos ingenuos y en el peor de los casos muy manipuladores, y esa no es una buena imagen".

Otra fuente dijo que el asunto fue "desafortunado", mientras que otra fuente señaló que se sorprendieron de que el primer ministro "se equivocara al hablar".

Un comité independiente celebró una vista que se prolongó durante 42 días en 2024, la cual condujo a la emisión del fallo que se anunció el mes pasado, quedando pendiente una vista sobre las sanciones.

Un comité de apelación independiente y separado examinará la apelación del Manchester City, y el club sigue negando haber cometido infracción alguna.



