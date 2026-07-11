Declaraciones racistas del ex primer ministro español contra la selección francesa

El ex primer ministro español Mariano Rajoy ha desatado una polémica al realizar declaraciones consideradas despectivas hacia la selección francesa, vísperas del esperado encuentro entre «La Roja» y «Les Bleus» el próximo martes en la semifinal del Mundial 2026 en Dallas, Estados Unidos.

En un artículo de opinión en «El Debate», el exlíder del Partido Popular felicitó a España por su clasificación, pero se desvió de su análisis para afirmar que la alineación francesa «tiene un nivel muy alto, y eso sin ningún jugador francés», en alusión a los orígenes africanos de muchas de sus estrellas.

Antes de esa frase, el político había elogiado a Francia, recordando sus dos títulos mundiales, la final de 2022, el primer puesto en el ranking de la FIFA y su pleno de victorias en el torneo.

El ex primer ministro destacó el reto que afronta la defensa española, la mejor defensa del torneo, liderada por Aymeric Laporte y Pau Cubarsi, ante la estrella Kylian Mbappé, que suma ocho goles, los mismos que Lionel Messi, más la potencia ofensiva de Ousmane Dembélé (5 goles) y Michael Olise (5 asistencias).