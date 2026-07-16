Declaraciones preocupantes para Arsenal y City: el presidente del Lille revela su postura sobre Bouadi

A pesar del aumento de su valor de mercado tras el Mundial 2026 y del interés de clubes como Arsenal y Manchester City, el presidente del Lille, Olivier Létang, asegura que el centrocampista marroquí Ayub Bouadi podría quedarse una temporada más.

Según L'Équipe, su valor podría llegar a 100 millones de euros, lo que podría modificar la situación.

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Sin embargo, Litang aclaró la postura del club respecto al jugador, afirmando: «Nunca he hablado de cifras. Pero hoy en día hay muy pocos clubes capaces de fichar a un jugador de la calidad de Ayoub, que además solo tiene 18 años».

Sobre el entorno ideal para su crecimiento, el presidente del Lille declaró: «Nos reunimos tras su regreso del Mundial; tiene contrato hasta 2029. Todo es posible, pero creo que debe quedarse una temporada más».

Y añadió: «Estoy convencido de que hay muchas posibilidades de que se quede con nosotros, y él estará muy contento con ello… Hasta ahora, no he mantenido ninguna negociación, porque me he negado a entrar en cualquier debate con los clubes capaces de pagar su traspaso, y lo que les digo a todos es que no hay por qué precipitarse».

Estamos tranquilos, Ayub también, lo que muestra la solidez del club. Reevaluaremos la situación en las próximas semanas... Debemos estar preparados para todo, aunque sigo creyendo que lo más probable es que se quede. Y si finalmente se marcha, tendremos que afrontarlo de la mejor manera».