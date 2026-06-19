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Abdelmawgood Samir

Traducido por

Declaraciones llamativas del asistente de Guardiola sobre el futuro del Real Madrid bajo el mando de Mourinho

Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

¿Qué ha dicho?

Carlos Vicens, técnico del Braga, elogió el fichaje de José Mourinho por el Real Madrid y afirmó que, pese a los retos, construirá un equipo muy competitivo.

Vicens, quien fuera asistente de Pep Guardiola en el Manchester City antes de mudarse a Portugal el verano pasado, declaró a «AS»: «Mourinho es un entrenador de primer nivel. Construirá un equipo competitivo, esa es su seña de identidad».

El técnico, que llevó al Braga a las semifinales de la Europa League y a la final de la Copa de la Liga en su primera temporada, añadió: «Analizará con precisión sus puntos fuertes y los aprovechará para ganar; además, tiene una visión perspicaz para corregir los débiles».

Vicens añadió que Mourinho «conoce muy bien el club y la competición, y transmite su mensaje con un estilo único», y destacó que «es un hombre inteligente que se adapta a todo». Además, apuntó que su estilo ha evolucionado: de los contraataques en su primera etapa madridista a la posesión dominante que mostró en el Benfica.

Sobre la posibilidad de una rebelión de los jugadores, añadió: «Tiene personalidad fuerte, no hace distinciones y sabe gestionar un vestuario de estrellas».

Sobre su etapa con Guardiola, quien dejará el Manchester City tras diez años, Vicens afirmó: «Es un entrenador excelente, capaz de evolucionar y adaptarse a los tiempos y a sus rivales; su fútbol es universal y sus logros difíciles de igualar».

Sobre la posibilidad de que Guardiola dirija al Real Madrid, Vicens afirmó: «No creo que ocurra, pero, en lo profesional, sería un gran entrenador para cualquier equipo; Pep es una apuesta segura».

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