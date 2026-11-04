¡Declaraciones explosivas! Ibo Maza coquetea públicamente con la idea de marcharse del Bayer Leverkusen

Preguntado por el supuesto interés del PSG, que había salido a la luz unas semanas antes, el centrocampista declaró a RTL y Sky: «Por supuesto, sería un gran sueño poder jugar algún día en un club tan grande. Creo que todos sabemos lo grande que es el París Saint-Germain y que está entre los mejores clubes del mundo, junto con el Real Madrid, el Barça y el Arsenal. Poder jugar en un club así es algo por lo que no solo trabajo yo, sino muchos futbolistas».

Maza añadió que quiere «ganar la Champions League algún día, sin duda. Ese es uno de mis objetivos, por supuesto. Y mi sueño es llegar algún día a estar entre los mejores del mundo y ganar el Balón de Oro. Para eso trabajo». En cuanto a las comparaciones con Florian Wirtz, Maza se siente halagado. «Lo veo más bien como algo positivo, por supuesto. Es estupendo que, como dice la mayoría, tenga cosas de Flo Wirtz. Y sí, es bonito que, al hablar de un jugador de talla mundial como Flo, digan: “Tiene algo de él”».

También le motiva que Lionel Messi fuera el único que votó por él para el Trofeo Kopa al mejor jugador joven durante la gala del Balón de Oro, un premio que finalmente ganó Lamine Yamal, del FC Barcelona, por tercera vez consecutiva. «Que Lionel Messi me haya elegido es un gran honor para mí. Me parece algo muy especial. Te da aún más motivación que alguien como Messi diga: “Vale, este chico tiene algo”», explicó Maza.

Con todo, Maza subrayó que ya quiere aspirar a lo máximo esta temporada con el Bayer Leverkusen. «Este año quiero ganar títulos, sin duda: la Europa League y la DFB-Pokal. Queremos clasificarnos al cien por cien para la Champions League a través de la Bundesliga», afirmó, antes de recalcar: «Creo que tenemos un equipo estupendo, un entrenador estupendo y, si todos lo damos todo, también podemos conseguirlo».

Ibrahim Maza, uno de los mayores talentos de Europa

El jugador de 20 años es, sin duda, uno de los mayores talentos de Europa y, en lo que va de temporada, ya ha demostrado en varias ocasiones de lo que es capaz. Tras doce partidos oficiales, Maza ha participado en siete goles, cuatro de ellos marcados por él mismo. Eso no cambia, sin embargo, que el Bayer Leverkusen de Carles Martinez alterna momentos brillantes con otros desconcertantes.

Tras ocho jornadas, ocupa la sexta posición con 13 puntos y viene de sufrir una contundente derrota por 2-4 ante un VfB Stuttgart en crisis. En la Europa League, en cambio, el Bayer ha sumado los nueve puntos posibles en tres partidos. El jueves le espera el Olympique de Marsella. «Es difícil decir qué nos falta», señaló Maza sobre el rendimiento irregular de su equipo: «Los rivales eran muy diferentes. Creo que tiene más que ver con nosotros. Y quizá nos relajamos demasiado después de tres victorias claras, pensando: “Vale, la cuarta también llegará fácilmente”. Pero, por lo demás, así es el fútbol. No se puede ganar todo».

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¿Tiene Ibrahim Maza una cláusula de rescisión y hasta cuándo dura su contrato?

Maza, que llegó al Leverkusen procedente del Hertha BSC en 2025 por una cifra que, según se informó, rondaba los doce millones de euros, tiene contrato hasta 2030. Al parecer, su contrato no incluye una cláusula de rescisión. Por tanto, su fichaje resultaría costoso.

Según Sky, el PSG podría dar pasos concretos ya en invierno para fichar a Maza. El París Saint-Germain busca un sustituto para Khvicha Kvaratskhelia, que sufre una grave lesión de rodilla. Said El Mala, del 1. FC Köln, también sería un candidato para el club de la capital francesa.