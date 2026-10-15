Declaración sorpresiva de Vitinha sobre la posibilidad del regreso de Cristiano a la selección de Portugal

Vitinha, jugador del Paris Saint-Germain, realizó nuevas declaraciones sobre la crisis entre Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, y el entrenador de Portugal, Jorge Jesus.

El pasado parón internacional fue testigo de una gran crisis entre Cristiano Ronaldo y Jesus, que llevó al Bicho a abandonar el campamento de entrenamiento de Portugal en Dinamarca.

La crisis opacó las cuatro victorias logradas por el equipo, y la polémica aumentó tras el posterior comunicado en el que Ronaldo criticó al entrenador Jorge Jesus.

Vitinha declaró al canal TNT Sports BR: "Sí, sí, fue un parón internacional bastante agitado, lleno de emociones".

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Sin embargo, el internacional portugués expresó su esperanza en un futuro en el que el capitán, Cristiano Ronaldo, que actualmente afronta un procedimiento disciplinario, pueda volver a jugar con sus compañeros en la selección nacional.

Vitinha concluyó: "En cuanto a mí, espero que todo salga lo mejor posible, que él regrese y que todo esté bien. En realidad, creo que todos lo deseamos. Espero que ocurra, que vuelva y que todos los problemas se resuelvan".

El deseo colectivo de los jugadores de que Ronaldo regrese, revelado por Vitinha, llegó en plena polémica sobre el sentimiento de Cristiano hacia sus compañeros, después de que el Bicho interactuara con una publicación del jugador brasileño Felipe Melo en la que criticaba a los futbolistas de Portugal, señalando que no tratan a Ronaldo como los jugadores de Argentina tratan a Lionel Messi.